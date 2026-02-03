Voraz incendio consume bodega de tarimas en Axapusco, Edomex; animalitos mueren calcinados

Un fuerte incendio en una bodega de tarimas mantuvo en alerta al municipio de Axapusco, Estado de México (Edomex), luego de que las llamas consumieran un predio de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, dejando como saldo la muerte de varios animales de granja, entre ellos puerquitos que quedaron calcinados.

El siniestro se registró sobre la carretera Ecatepec–Tulancingo, a la altura del kilómetro 35, donde desde hace varias horas columnas de humo fueron visibles a kilómetros de distancia.

Animales de granja muere calcinados tras fuerte incendio

De acuerdo con reportes de Protección Civil de Axapusco, el incendio lleva más de seis horas sin ser completamente sofocado, aunque hasta el último corte se reportó un 90 por ciento de control.

Las labores se complicaron debido a que el material almacenado, principalmente madera, es altamente inflamable, lo que provocó que las llamas se expandieran en cuestión de minutos.

Si bien, no se reportan personas lesionadas, varios animales de granja, entre ellos puerquitos que presuntamente se encontraban dentro del predio, no lograron salir a tiempo y quedaron calcinados.

⚠️ #AlMomento



En la carretera Ecatepec-Tulancingo, Km 35, se registra un #Incendio 🔥activo en un predio con tarimas al interior, municipio de #Axapusco. 📍



Cuerpos de emergencia ya en la zona. 🚒, ceda el paso a las unidades de rescate. ⚠️



🆘☎️9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/YrSsBa0GFB — C5 Estado de México (@C5Edomex) February 2, 2026

¿Qué causó el incendio en Edomex?

Debido a las tareas de sofocamiento, las autoridades evaluarán los daños en las próximas horas, así como las posibles causas del incendio

Mientras tanto, en el combate participaron elementos de Protección Civil y bomberos de Axapusco, con apoyo de corporaciones de Acolman, Temascalapa, San José de la Pirámides, así como voluntarios y pobladores.

Autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas, ni entre los trabajadores del lugar ni entre los cuerpos de emergencia. Sin embargo, se mantiene un llamado a la población para ceder el paso a las unidades de rescate y evitar acercarse a la zona.