Reportan incendio en la Colonia Hacienda del Jardín, Tultepec; desalojan viviendas

La noche de este martes 23 de diciembre, se registró un incendio en el fraccionamiento Hacienda del Jardín Dos, en el municipio de Tultepec, Estado de México ( Edomex ), donde tubos de drenaje que se encontraban en el lugar ardieron en su totalidad, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Incendio en fraccionamiento de Tultepec

De acuerdo con el reporte preliminar, al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Tultepec , así como de municipios vecinos, quienes trabajaron de manera coordinada para combatir y sofocar las llamas.

El fuerte incendio provocó preocupación entre los habitantes de la zona debido a la cercanía del fuego con viviendas.

Como medida preventiva, vecinos de casas aledañas fueron desalojados durante el desarrollo de la emergencia, con el objetivo de salvaguardar su integridad ante la propagación del fuego y el humo generado por la combustión de los materiales.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y finalmente sofocar el incendio, evitando que se extendiera a otras áreas del fraccionamiento. Una vez eliminados los riesgos, la situación fue controlada en el lugar.

Autoridades informaron que, pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni si se registraron daños adicionales, por lo que se espera que las autoridades correspondientes continúen con las revisiones en la zona.

Estalla puesto de pirotecnia en pleno tianguis de Morelia

El pasado domingo 21 de diciembre, se vivieron momentos de caos y alarma tras registrarse una explosión dentro de un tianguis instalado sobre la avenida Pedregal, al poniente de Morelia.

Esto sucedió, luego de que un puesto de pirotecnia estallara de forma repentina, provocando pánico entre comerciantes y visitantes; el incidente activó una movilización de emergencia, aunque autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Las autoridades informaron que, al momento de la revisión, únicamente se localizaron restos de la pirotecnia sin detonar y las mesas utilizadas para su comercialización; el presunto responsable del puesto involucrado en la explosión no fue localizado en el lugar.

