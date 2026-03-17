Incendio en Dos Bocas: Tres personas muertas y otra más herida tras sofocar el siniestro en la Refinería Olmeca

La tranquilidad de los habitantes cercanos a la Refinería Olmeca se vio interrumpida este martes por un incendio en Dos Bocas, que alerta sobre el impacto ecológico en la zona. Momentos despué de sofocar el siniestro, la Fiscalía de Tabasco confirma la muerte de tres personas y una más herida tras explosión.

De acuerdo con las primeras versiones un transformador explotó a causa de las lluvias y la chispa alcanzó combustible, aunque por el momento no han especificado de qué tipo.

Así fue el incendio en Dos Bocas

Desde las 6:00 horas, columnas de humo negro y denso fueron visibles desde distintos puntos de las comunidades aledañas, lo que motivó a los ciudadanos a reportar a través de plataformas digitales el riesgo latente y la contaminación generada por las llamas que se extendieron en las inmediaciones del complejo industrial.

Aunque Petróleos Mexicanos informó que el fuego ocurrió en el perímetro externo del predio 1 de almacenamiento y que ya fue sofocado, la preocupación de la población se centra en el origen y las consecuencias ambientales del evento. El reporte oficial de la institución señala que la combustión pudo ser alimentada por restos de combustibles que se acumularon debido a las recientes inundaciones y lluvias torrenciales, lo que evidencia la presencia de contaminantes fuera de las áreas de contención de la planta.

Así fue el intenso incendio en la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco.



Pemex aseguró que ya fue sofocado y que no hubo afectaciones en instalaciones, pero habitantes reportan alta contaminación en el aire y activación de protocolos de Protección Civil.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/vyRF9BcLAs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Reportan densas nubes de humo

A través de redes sociales, diversos usuarios compartieron videos donde se apreciaba la magnitud del fuego, manifestando su inquietud por la calidad del aire y los posibles daños a los ecosistemas locales.

Estos reportes ciudadanos fueron fundamentales para dimensionar la emergencia, ya que las imágenes mostraban una situación que contrastaba con la normalidad operativa que la empresa estatal defendió en su comunicado posterior. Los residentes de la zona sur manifestaron su temor ante la recurrencia de estos incidentes vinculados a la gestión de residuos en el sitio.

🚨#AlertaADN



Se registra un fuerte incendio en la terminal marítima de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco pic.twitter.com/Y2tyfombua — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 17, 2026

Por su parte, la paraestatal aseguró que las instalaciones estratégicas de depósito de hidrocarburos no presentaron afectaciones y que el funcionamiento de la refinería continúa de manera habitual. No obstante, el reconocimiento de que restos de hidrocarburos se encontraban fuera de las zonas de control debido al clima ha reforzado la demanda social por una revisión más estricta de los protocolos de protección ambiental que se aplican en la periferia del proyecto.

📍Sofoca Pemex incendio alrededor de barda perimetral de la Refinería Olmeca.



Comunicado regional: https://t.co/CTgMrPuamA pic.twitter.com/OrzzLzaPSB — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

Pemex bajo supervisión tras la alerta por contaminación

Tras el incidente, la empresa estatal indicó que mantendrá las verificaciones correspondientes bajo sus lineamientos de seguridad industrial y cuidado del medio ambiente.

La prioridad de las autoridades actuales de la refinería es descartar que existan nuevas acumulaciones de desechos químicos que puedan derivar en otros focos de ignición. Mientras tanto, las cuadrillas técnicas realizan inspecciones en los alrededores de la barda perimetral para asegurar que la zona de almacenamiento no presente filtraciones hacia los terrenos adyacentes.

Este evento subraya la fragilidad del entorno ante la combinación de fenómenos climáticos extremos y la operación industrial de gran escala. Aunque la infraestructura no sufrió daños estructurales, el daño percibido por la comunidad y la presencia de humo tóxico mantienen la atención puesta en la Refinería Olmeca.

