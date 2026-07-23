Incendio consume granja avícola sobre carretera Fortín-Huatusco, Veracruz; mueren miles de pollitos

Un fuerte incendio consumió una granja avícola ubicada sobre la carretera Fortín-Huatusco, a la altura de Monte Salas, en Veracruz, dejando como saldo la muerte de miles de aves y daños materiales.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se registró la tarde de este miércoles 22 de julio alinterior de las Granjas de Pollos San Antonio, donde las llamas arrasaron con las galeras de la unidad de producción.

Elementos de distintas corporaciones de emergencia acudieron al lugar para atender la contingencia, trabajando de manera coordinada durante mpas de dos horas para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas.

