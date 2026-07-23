Cinco cuerpos embolsados, un atentado y una respuesta de Rocío Nahle que genera críticas; preocupa violencia en Veracruz

En menos de 48 horas, dos hechos de alto impacto volvieron a colocar a Veracruz en el centro de la atención: Por un lado, fueron localizados cinco cuerpos embolsados sobre la autopista Orizaba-Puebla ; por otro, una regidora fue víctima de un atentado en el municipio de Tempoal, casos que reavivaron la preocupación por la violencia que persiste en distintas regiones del estado .

¿Qué se sabe del hallazgo de los cinco cuerpos en Veracruz?

El reporte sobre los cinco cuerpos embolsados movilizó a corporaciones de seguridad en la autopista Orizaba-Puebla, una de las principales vías de comunicación del estado.

Tras el hallazgo, la gobernadora Rocío Nahle minimizó los hechos y señaló que se trataba de un caso inusual y explicó que, de acuerdo con la información preliminar, los restos corresponderían a osamentas con un largo tiempo de antigüedad, por lo que pidió esperar los resultados de las investigaciones ministeriales.

Mientras las diligencias continúan, el caso generó nuevas reacciones entre habitantes del estado, quienes mantienen preocupación por los recientes hechos registrados tanto en el norte como en la zona centro y sur de Veracruz.

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🚨 Cinco CU3RP0S abandonados en bolsas de plástico sobre una autopista no son un hecho aislado, son un reflejo de la crisis de seguridad que Veracruz sigue viviendo en el gobierno de Rocío Nahle García. Mientras la v¡0l3nc¡4 continúa arrebatando vidas y sembrando miedo, las… pic.twitter.com/CqOIuEiIV1 — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) July 23, 2026

Atentado contra regidora vuelve a poner foco en la violencia política

A la par de este caso, la regidora Alma Belén Arenas Ochoa fue víctima de un atentado en Tempoal, un hecho que volvió a colocar en la discusión la violencia política en Veracruz.

Sobre este ataque, la gobernadora señaló que recientemente hubo cambios en la administración municipal y consideró que existen confrontaciones derivadas del contexto político en ese municipio.

De acuerdo con cifras de la organización Data Cívica citadas en el reportaje, desde el inicio de la actual administración estatal se han documentado 97 eventos de violencia contra funcionarios y candidatos, entre ellos atentados y homicidios.

Tan solo en Veracruz, la organización ha registrado 18 agresiones contra actores políticos, de las cuales cinco terminaron con el asesinato de las víctimas, cifras que mantienen la atención sobre la situación de seguridad que enfrenta la entidad.