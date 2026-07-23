Explosión e incendio desatan fuerte movilización en Pesquería; reportan lesionados y un desaparecido

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se desplegó la tarde de este miércoles en el municipio de Pesquería, Nuevo León , luego de una explosión seguida de un fuerte incendio en una empresa sobre la carretera a Dulces Nombres y Serafín Peña; el siniestro dejó, de manera preliminar, tres personas lesionadas y una más reportada como desaparecida.

Las enormes columnas de humo fueron visibles desde distintos municipios del área metropolitana, como Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, mientras elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de auxilio trabajaban para controlar el fuego y reducir los riesgos en la zona.

¿Qué provocó la movilización en Pesquería?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la emergencia se originó en las instalaciones de una empresa localizada en la colonia Dulces Nombres.

Los primeros reportes indicaban que el incendio comenzó dentro de una línea de tráileres; sin embargo, posteriormente Protección Civil de Nuevo León informó que el fuego involucraba un contenedor de diésel, situación que obligó a reforzar las labores de atención debido al riesgo que representaba.

Mientras el incendio avanzaba, personal de emergencia realizó maniobras para evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del inmueble y mantener bajo control la situación.

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Reportan tres personas lesionadas y continúa la búsqueda de un trabajador

Como parte de la actualización más reciente, Protección Civil confirmó que tres personas resultaron lesionadas durante la emergencia; tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, fueron trasladadas a un hospital para continuar con su valoración médica.

Además, las autoridades mantienen la búsqueda de una persona reportada como desaparecida dentro del área afectada, por lo que las maniobras continúan de forma coordinada entre los equipos de rescate.

Autoridades piden evitar la zona mientras continúan los trabajos

Para atender la emergencia participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Pesquería, Monterrey, Marín y Cadereyta, además de Bomberos, Secretaría de Salud, Agua y Drenaje de Monterrey, Comisión Federal de Electricidad, Policía de Pesquería y Fuerza Civil.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al sitio y permitir el libre acceso de las unidades de emergencia, ya que las labores para sofocar el incendio, mitigar riesgos y localizar a la persona desaparecida seguían en desarrollo al cierre de esta información.