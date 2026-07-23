“Te los regreso pero borra el video"; exhiben mordida de policía en Coahuila

Un video muestra el momento en que un policía estatal de Coahuila le ruega a la familia que no lo graben, luego de que les pidió una mordida. Esto solo porque se dio cuenta de que estaba siendo grabado durante la supuesta extorsión.

Los hechos ocurrieron el martes 21 de julio. Según los reportes difundidos por usuarios, el uniformado habría exigido 3 mil pesos a las víctimas. Sin embargo, la familia solo logró reunir 700 pesos, cantidad que terminó regresando cuando vio que ciudadanos documentaban lo ocurrido.

¿Qué muestra el video del policía de Coahuila?

En las imágenes se observa al elemento intentando convencer a las personas de borrar la grabación mientras les ofrece devolver el dinero. "Le doy mil, pero borre el video, que tengo dos hijos que mantener y no quiero verme afectado", se escucha decir al policía.

El video se viralizó rápidamente, las redes se llenaron de comentarios como: "se le borró la sonrisa" y "siempre es lo mismo con los policías" tras los presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos, así como el papel de los ciudadanos para documentarlos.

¿Qué sanciones podría enfrentar el policía si se confirma la extorsión?

Si una investigación determina que el elemento incurrió en un acto de extorsión o abuso de autoridad, podría enfrentar consecuencias administrativas e incluso penales.

Entre las posibles sanciones están:



Suspensión o destitución del cargo.

Procedimientos administrativos por faltas graves.

Investigación penal por el delito de extorsión , si se acredita que obtuvo dinero mediante amenazas o intimidación.

, si se acredita que obtuvo dinero mediante amenazas o intimidación. Inhabilitación para ocupar cargos públicos, dependiendo de lo que determinen las autoridades competentes.

Hasta el momento, la corporación policiaca no ha informado si inició una investigación interna ni ha emitido un posicionamiento sobre el caso.

¿Es legal grabar a un policía durante una revisión?

En México, grabar a servidores públicos mientras realizan sus funciones en espacios públicos, siempre que no se obstruya su labor ni se ponga en riesgo un operativo, forma parte del ejercicio de la libertad de expresión y del acceso a la información.

Este tipo de registros suele convertirse en una herramienta para documentar posibles abusos de autoridad y aportar evidencia en caso de que se inicie una investigación.