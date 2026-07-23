¡No se detuvo a pesar de reclamos! Presunto enfermero atropelló a mujer con sus dos hijos y escapó en Monterrey| VIDEO

Una mujer y sus dos hijos vivieron momentos de terror y resultaron con lesiones después de que un presunto enfermero las atropelló en calles al poniente de Monterrey , Nuevo León .

El accidente, que quedó registrado en video por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto en el que el conductor los embiste y, junto a su acompañante, deciden escapar del lugar a pesar de que una transeúnte les exige que se detengan.

Presunto enfermero no se detiene tras atropellar a mujer y sus hijos

Las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales durante las últimas horas y muestran cómo el hombre sale de un establecimiento, aborda un automóvil y realiza una maniobra en reversa; en ese momento impacta a la mujer y a los dos menores que cruzaban por la zona; aunque una persona se acerca para advertirle lo ocurrido, el vehículo continúa su marcha y abandona el lugar.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron sobre la avenida Ruiz Cortines, casi en el cruce con León XIII, en la colonia San Jorge, al poniente de Monterrey.

La afectada aseguró a medios locales que presuntamente el conductor y la mujer que lo acompañaba vestían uniforme de enfermería, además de señalar que el hombre aparentemente ya había notado su presencia antes de realizar la maniobra.

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¿Qué lesiones sufrió la mujer y sus hijos en Monterrey?

Tras el impacto, la mujer y sus hijos quedaron tendidos por unos instantes sobre el pavimento, mientras personas que se encontraban cerca acudieron para auxiliarlos y verificar su estado de salud.

La víctima informó que su hija presentó raspones en un brazo y una pierna, además de un golpe en la cabeza; por su parte, su hijo no sufrió lesiones de consideración; en cuanto a ella, explicó que resultó con molestias en la espalda y la cadera tras el golpe recibido.

A pesar de que las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales por lo delicado del caso, hasta el momento no se ha informado sobre la localización del responsable que atropelló a la mujer y los dos menores.