Fuerte riña en el penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa deja saldo rojo

Se reportó una riña entre reos dentro del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. El saldo fue un interno muerto la tarde de este miércoles 22 de julio.

Tras el enfrentamiento, personal de custodia intervino con apoyo de la Policía Estatal Preventiva para contener la situación. De manera paralela, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano reforzaron la seguridad en el exterior del penal.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 22 de julio de 2026, se suscitó una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en la ciudad de Culiacán.



De manera inmediata, personal de custodia, con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, tomó el control de… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 23, 2026

¿Qué pasó en el penal de Aguaruto, en Culiacán?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la riña fue controlada minutos después de iniciar.

Sin embargo, uno de los internos resultó herido con un arma blanca y falleció mientras era trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado qué originó el enfrentamiento ni si existen más personas lesionadas.

Las autoridades penitenciarias notificaron de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Además, se informó que los familiares de la persona fallecida están siendo localizados para recibir la notificación oficial. Mientras avanzan las investigaciones, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que el Centro Penitenciario de Aguaruto permanece bajo control.

¿Cuántas riñas van en el penal de Aguaruto?

Esta sería la tercer riña que se registra en 2026 en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa.



22 de julio de 2026: Se registró una confrontación que dejó a un interno lesionado por arma blanca, quien falleció mientras era trasladado para recibir atención médica.

Se registró una confrontación que dejó a un interno lesionado por arma blanca, quien falleció mientras era trasladado para recibir atención médica. 31 de mayo de 2026: Un enfrentamiento armado al interior de un módulo dejó un saldo de 7 reos muertos y un lesionado.

Es importante señalar que este penal el año pasado también registró al menos cuatro riñas con varios muertos. Debido a la crisis de violencia en el Centro Penitenciario, han cambiado al menos cincos veces de director. El último es Cristóbal Amadeo Domínguez en relevo de Julio César Pineda. Sin embargo, ninguno ha logrado poner fin a las peleas.