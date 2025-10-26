Incendio en subestación de CFE Tamaulipas provoca cortes de luz y agua en Nuevo Laredo

Un incendio registrado en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó afectaciones en el suministro de energía eléctrica y agua potable en diversas colonias del sector sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El siniestro ocurrió en las instalaciones ubicadas sobre Paseo Loma Real y la Antigua Carretera Nacional, donde las autoridades mantienen presencia para controlar la situación y evaluar los daños.

CFE reporta el incendio en Tamaulipas; Comapa pide comprensión a usuarios

A través de un comunicado oficial, el organismo operador de agua, Comapa Nuevo Laredo, informó que la CFE notificó un incendio en la subestación de Loma Real, hecho que afecta directamente la planta sur de la ciudad, responsable del abastecimiento de agua potable en la zona.

“Pedimos su comprensión y seguimos atentos a las indicaciones de CFE para mantenerlos informados”, señaló la dependencia municipal, al tiempo que recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas ante la interrupción temporal del servicio.

El personal técnico de Comapa se mantiene en contacto con la Comisión Federal de Electricidad para conocer los avances en las labores de restablecimiento y reactivar el servicio lo antes posible.

Autoridades piden precaución en la zona del siniestro en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Elementos de protección civil y bomberos trabajan en el sitio del incendio para garantizar la seguridad del área. Las autoridades estatales hicieron un llamado a la población a evitar acercarse a la subestación y permitir el libre acceso a los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque los daños materiales serán evaluados por especialistas de la CFE una vez que la zona quede bajo control. Se espera que la reanudación del servicio eléctrico y de agua sea gradual conforme se restablezcan las condiciones de operación en la red y en la planta de Comapa.

Recomendaciones para prevenir incendios en México

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recuerda algunas medidas básicas para evitar este tipo de incidentes:

