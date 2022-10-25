Al menos 11 muertos y seis heridos de gravedad dejó un incendio en una escuela para ciegos ubicada en el centro de Uganda, informó la policía local este martes.

De acuerdo con las autoridades, el incendio comenzó alrededor de la 1:00 horas en la escuela para ciegos Salaama, en Mukono, Uganda, a unos 30 kilómetros de la capital, Kampala.

Los incendios escolares mortales, que a menudo arrasan los dormitorios, son relativamente comunes en Uganda y, a menudo, se atribuyen a fallas en el cableado, aunque las autoridades dicen que algunos se iniciaron deliberadamente.

Autoridades investigan motivo de incendio en escuela para ciegos

La policía indicó que se desconocen las causas del incendio, pero ya comenzaron una investigación para determinar qué fue lo que pasó en la escuela para ciegos.

|Reuters

“Inmediatamente comenzamos investigaciones y las investigaciones están en curso. Las pistas y exhibiciones que estamos recuperando en este momento las usaremos como parte de las investigaciones”.

El portavoz de la policía, Patrick Onyango, relató que “nuestro equipo, que es la estación de policía más cercana en Mukono, se apresuró al lugar para evaluar la situación y ver qué pueden hacer. Pero cuando llegaron, encontraron que ya habían muerto 11 alumnos y la comunidad logró llevar a otras seis víctimas a la clínica más cercana para recibir primeros auxilios. Entonces,

En tanto, Robert Ssekitto, oficial de relaciones públicas del Hospital Herona, a donde trasladaron a los heridos, indicó que durante la madrugada recibió una llamada de la escuela para ciegos, por lo que enviaron ambulancias al lugar del incendio.

“Por desgracia nos encontramos con algunos ya muertos, luego rescatamos solo a seis que aún estaban vivos”.