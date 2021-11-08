Incendio en escuela de Níger deja 25 niños muertos

Un incendio registrado en una escuela en Maradi, al sur de Níger, dejó 25 niños muertos y al menos 13 heridos.

De acuerdo con agencias internacionales de noticias, las víctimas tenían entre cinco y seis años y estaban en tres aulas cuando inició el incendio.

El gobernador de Maradi, Níger, explicó que de los 13 heridos, cuatro se encuentran en estado grave, los cuales están en un hospital de la región y detalló que los niños víctimas del incendio en la escuela primaria eran estudiantes del primer curso.

Primeros reportes indican que los niños se calcinaron cuando se incendiaron las cabañas donde tomaban el curso.

"Los bomberos recibieron una llamada de Maradi sobre las 12.00 hora local y se desplazaron enseguida al lugar del incendio, pero antes de su llegada las clases ya estaban completamente incendiadas", indicaron autoridades de Protección Civil de Maradi, Níger.

Incendios son frecuentes en escuelas de Níger

Hasta el momento, las autoridades desconocen el origen del incendio y anunciaron que se realiza una investigación para determinar las causas; sin embargo, se decretó un periodo de luto de tres días a partir del próximo martes por la muerte de los 25 niños.

De acuerdo con medios locales, los incendios en las escuelas de Níger son comunes, ya que se construyen de paja y madera, comúnmente conocidos como chozas, materiales que son inflamables.

En Níger, uno de los países más pobres del mundo, las autoridades están construyendo miles de chozas con madera y paja, a modo de aulas de escuela, en donde se imparten clases a los niños, muchas de las veces lo hacen sentados en el suelo.

Apenas en abril, en la capital de Níger, Niamey, se registró otro incendio en una escuela que dejó 21 niños muertos al sufrir quemaduras.

De acuerdo con cifras de la UNICEF, Níger se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor índice de abandono escolar.