¡Fuego! Fuerte incendio frente a la Central de Abasto moviliza a cuerpos de emergencia en Iztapalapa

Un incendio registrado en el campamento de limpia y servicios urbanos, ubicado frente a la Central de Abasto, generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México ( CDMX ).

Controlan fuego en bodega

El siniestro ocurrió sobre la calle Hualquila y Eje 6 Sur, donde autoridades y personal de apoyo trabajan en la zona para controlar la situación. Hasta el momento, solo se reportan daños materiales, mientras trabajadores sociales brindan atención y respaldo durante las labores de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el fuego se originó al interior de una bodega donde se almacenaban materiales fuera de uso y combustible, lo que facilitó la propagación de las llamas dentro del campamento de limpia.

Elementos de emergencia realizaron maniobras para extinguir el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas, especialmente por la cercanía con la Central de Abasto, una de las zonas de mayor actividad comercial en la capital.

Autoridades de la alcaldía Iztapalapa informaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales derivados del incendio.

En el sitio también se contó con el apoyo de trabajadores sociales, quienes brindaron atención y respaldo al personal que labora en la zona mientras continuaban las tareas de control y mitigación del riesgo.

Se registró un fuerte incendio frente a estación del Tren Ligero La Noria

Durante las primeras horas de este jueves 22 de enero, se registró una intensa movilización de servicios de emergencia al sur de la Ciudad de México, tras el reporte de un incendio sobre la avenida Guadalupe I. Ramírez y 20 de noviembre, ubicado justo frente a la estación La Noria del Tren Ligero en Xochimilco.

El incendio se registró poco antes de las 5:30 de la mañana, mientras cuerpos de emergencia y bomberos llegaban al lugar para atender el siniestro que se podía ver a kilómetros de distancia.

Primeros reportes indicaron que la posible causa fueron las maniobras de un tráiler que estaba ingresando y que podía haber ocasionado las chispas y posteriormente el incendio.