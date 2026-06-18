La historia que conmueve al Copa Mundial de la FIFA 2026™: La madre de Vozinha podrá verlo jugar gracias a una inesperada intervención

Lo que comenzó como una historia de tristeza durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se ha transformado en uno de los relatos más y motivos del torneo; la madre de Vozinha, arquero y figura de la selección de Cabo Verde, podrá finalmente viajar a Estados Unidos para ver jugar a su hijo, esto gracias a la intervención de autoridades estadounidenses y líderes políticos.

La noticia que fue confirmada luego de qué el líder demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, anunciará que la madre del guardameta recibió apoyo para completar los trámites necesarios y asistir al partido que enfrenta Cabo Verde vs. Uruguay este domingo en Miami: “ya se están realizando los arreglos del viaje para que madre e hijo se reencuentren en Miami”, reveló Jeffries en un comunicado.

Star Cape Verdean goalkeeper Vozinha and his mother will be reunited in Miami in time for the match on Sunday.



Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2 — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026

¿Por qué la madre de Vozinha no pudo viajar a la Mundial 2026?

La situación salió a la luz después de que el histórico empate de Cabo Verde frente a España en su debut mundialista; luego del encuentro, Vozinha reveló ante la prensa que su madre no había podido acompañarlo debido a problemas relacionados con el trámite de la visa.

El arquero explicó que los costos y requisitos del proceso habían impedido completar la documentación a tiempo y sus declaraciones generaron una ola de solidaridad en redes sociales y llamaron la atención de funciones estadounidenses.

Posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que los familiares directos de jugadores participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pueden acceder a excensiones especiales relacionadas con algunos registros migratorios.

Ana Candida Evora, madre del portero caboverdiano Vozinha , mira su teléfono en el Aeropuerto Internacional Cesaria Evora, antes de emprender su viaje a Estados Unidos.|REUTERS/Davidson Alves

¿Quiés es Vozinha, el arquero que sorprendió el mundo?

A sus 40 años, Vozinha se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026; el guardameta fue clave para que Cabo Verde consiguiera un inesperado empate ante una de las selecciones favoritas del torneo.

Con siete atajadas decisivas el arquero frustró constantemente los ataques españoles y ayudó a que su país logrará uno de los resultados más importantes de su historia futbolística.

La actuación provocó una auténtica revolución en Cabo Verde, una nación de poco más de 530 mil habitantes y convirtió al guardame en una celebridad internacional.

Mientras Cabo Verde se prepara para enfrentar a Uruguay en Miami, la atención no sólo se centra en el terreno de juego, ya que miles de aficionados esperan el motivo momento en que Vozinha pueda abrazar a su madre después de semanas de incertidumbre.

La historia demuestra que el Mundial 2026 no sólo se juega con goles y victorias; también se encuentra lleno de relatos humanos capace de unir a millones de personas alrededor del mundo.