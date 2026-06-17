Inocat, influencer surcoerana invitada al México vs. Corea del Sur tras polémica en Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lo que comenzó como un momento incómodo que fue captado en video durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, terminó convirtiéndose en un mensaje global en contra de la discriminación. La FIFA anunció que la influencer surcoreana Yoon Su-jin, conocida en redes sociales como Inocat, asistirá como invitada especial al partido Mexico vs. Corea del Sur, esto luego te denunciar que fue víctima de un gesto racista por parte de un aficionado mexicano durante un encuentro mundialista celebrado en Guadalajara.

La decisión fue confirmada por la misma FIFA a través de un comunicado citado por medios de comunicación de Corea del Sur, en donde el organismo rector del fútbol mundial reiteró su compromiso con los valores de respeto, diversidad e inclusión.

¿Qué pasó con Inocat, influencer surcoreana?

¿Qué pasó con Inocat en Guadalajara? La polémica surgió durante la jornada del pasado 12 de junio, en el partido entre Corea del Sur y República Checa efectuado en el Estadio Guadalajara, mientras grababa contenido para sus redes sociales y animaba a la selección surcoreana, Yoon Su-jin captó en video a un aficionado mexicano, realizando un gesto considerado ofensivo hacia las personas de origen asiático: estirar los ojos con los dedos para simular una forma rasgada.

Las imágenes se difundieron rápidamente en rede sociales en donde de inmediato generaron miles de reacciones tanto en México, como en otros países; los usuarios condenaron la conducta, además de qué exigieron sanciones.

¿Qué medidas tomo la FIFA ante caso Inocat ?

Caso Inocat: Después de analizar el caso, la FIFA identificó al responsable del incidente y decidió bloquearle la compra de boletos para el resto de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; además invitó de manera formal a Yoon Su-jin para que asista el encuentro entre Selección Mexicana contra el representativo de Corea del Sur.

¿A qué hora empieza el México vs. Corea del Sur?

El partido México vs. Corea del Sur se disputará este jueves 18 de junio de 2026, una fecha que coincide con el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio que es impulsado por la organización de las Naciones Unidas: “Queremos transmitir un mensaje de respeto e inclusión”, señaló el organismo rector del fútbol mundial.

FIFA contra la discriminacion: Un mensaje que va más allá de fútbol

La respuesta de la FIFA busca enviar una señal clara acerca de la importancia de erradicar cualquier forma de discriminación dentro y fuera de los estadios. En un torneo que reúne millones de aficionados de distintas culturas nacionales y lenguas, el respeto es un valor tan importante como el propio espectáculo deportivo.

La historia de Inocat muestra como un video de apenas unos segundos puede abrir una conversación global acerca de inclusión, racismo y convivencia.

