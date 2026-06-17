VIDEO: ¡No solo son los coreanos! Aficionado sueco interpreta ‘La del Moño colorado’ en acordeón; así viven el Mundial 2026 en México

¡La fiebre mundialista se apodera de México! En redes sociales se viralizó un video que muestra a un aficionado sueco interpretando la emblemática canción "La del moño colorado" en un bar de Monterrey; la publicación ha generado gracia entre miles de usuarios.

Tal parece que en este Mundial 2026, los aficionados extranjeros están dispuestos a adoptar las costumbres locales para convertirse en un mexicano más.

"De verdad que los aficionados de otros países no saben la mala suerte que tuvieron al no ir a México", se puede leer en la publicación.

Al ritmo del acordeón y tambores: Así fue el baile de los suecos al ritmo de la cumbia

En el video, difundido en redes sociales, se puede ver cómo el aficionado sueco comienza a bailar al ritmo de la música, mientras toca la canción "La del moño colorado" en un acordeón de color rojo. Entre sonrisas y algunas risas, algunas personas del público lo grababan divertidos.

Y eso no es todo, pues además del sueco tocando el acordeón, también se puede ver a otro aficionado de dicho país tocar el tambor al ritmo de la canción, mientras uno de los músicos lo guía.

Mientras ambos aficionados tocan emocionados la canción, se puede ver como algunos asistentes comienzan a bailar con ellos, mientras que el presentador les corea el tradicional "Eh!, eh!, eh!".

De verdad que los aficionados de otros países no saben la mala suerte que tuvieron al no ir a México. El Mundial realmente se juega aquí. Va un mini hilo de los suecos en Monterrey. Arrancamos con un sueco tocando “La del moño colorado” pic.twitter.com/QQHYICJURg — Martín del Palacio (@martindelp) June 17, 2026

Besos en el estadio y amor por México: Las locuras de los suecos en el Mundial

Además de los surcoreanos, que han demostrado su amor por México y su gente, los suecos también han hechos de las suyas, buscando la forma de pasarla bien durante las celebraciones del Mundial 2026.

En otros videos de redes sociales, se puede ver como un aficionado sueco se besa con una mexicana, mientras la porra del equipo caminaba por las afueras del Estadio Monterrey.

"Fantástico, son grande de corazón", se puede escuchar decir a una aficionado después de que le preguntaran su opinión sobre el país, así como la aficiona mexicana.

México se ha convertido en un lugar emblemático debido a las celebraciones del Mundial 2026, compartiendo la cultura, tradiciones y momentos divertidos con los extranjeros que vienen a nuestro país.