¿Qué es la “macumba”? El misterioso ritual durante el partido que desató polémica en el Mundial 2026

Un gol en el minuto 95 suele dejar historias… pero esta vez dejó algo más: una escena de tribuna que encendió las redes sociales y abrió un debate que mezcló fútbol, superstición y cultura por el famoso Macumba, pero ¿qué es? Te contamos.

Durante el partido entre Ghana y Panama correspondiente al Mundial 2026, las cámaras captaron un momento que, en otro contexto, habría pasado desapercibido. En una de las gradas, un aficionado ghanés esparció lo que parecía un polvo blanco justo antes del desenlace del encuentro. Minutos después, llegó el gol agónico de la victoria y con eso, el partido dejó de ser solo fútbol.

Video viral en el Mundial 2026 desata teorías de ritual en el Ghana vs. Panamá

Las imágenes no tardaron en circular. En cuestión de minutos, TikTok, X e Instagram hicieron lo que mejor saben hacer: reconstruir una historia con lo que tienen a la vista… aunque falte casi todo el contexto.

El video del aficionado y el gol posterior fue suficiente para que surgieran teorías de todo tipo: desde supuestos rituales hasta referencias a “brujería” o “vudú”. La coincidencia temporal alimentó la narrativa perfecta para viralizarse: un gesto extraño en la tribuna y un gol en el último suspiro.

Pero hay un detalle clave que se perdió entre la velocidad de los clips: nadie ha confirmado qué era realmente ese polvo ni cuál era la intención del aficionado.

¿Coincidencia, superstición… o pura magia en el futbol?



El duelo entre Ghana y Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se mantenía 0-0, cerrado y con todo para terminar en empate… hasta que en el minuto final llegó el gol que definió el 1-0



Lo que encendió las redes fue… pic.twitter.com/ddlpW2RgAW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

¿Qué es el macumba, el misterioso ritual que habrían utilizado en el Ghana vs. Panama?

El debate, sin embargo, fue más allá del futbol. En redes volvió a aparecer el término “macumba”, usado de forma general para describir supuestos hechizos o rituales.

Pero su origen es mucho más complejo. En Brasil, la palabra está ligada a expresiones religiosas afrobrasileñas que surgieron de la mezcla entre tradiciones africanas, indígenas y elementos del cristianismo.

Con el tiempo, el término se simplificó hasta convertirse en una etiqueta genérica para hablar de “magia”, aunque no siempre con precisión ni respeto a su contexto cultural.