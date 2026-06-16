VIDEO: ¡Lomitos celebran el Mundial 2026! Refugio de animales organiza fiesta futbolera para sus perros; usaron playeras de la Selección

¡Afición de cuatro patitas! En plena fiebre por el Mundial 2026, un refugio de animales se robó el corazón de miles de personas al organizar una tierna fiesta futbolera exclusiva para los perros rescatados que viven en este lugar.

La tierna celebración se volvió viral en redes sociales, mostrando como los lomitos disfrutaban del gran evento.

Nuggets, galletas y palomitas: Así fue la fiesta mundialista del refugio de perros

Con comida, snacks, playeras de la Selección Mexicana y con mucha actitud. La fiesta futbolera fue organizada por "Los Perritos de Lulix", un refugio de animales, dedicado a rescatar perros callejeros para brindarles un nuevo hogar y una nueva oportunidad de vida.

El refugio compartió un video en redes sociales, en el que se puede ver a varios perritos vistiendo playeras de la Selección Mexicana, mientras se les sirve un plato con comida y algunos snacks.

Con emoción, los lomitos reciben su plato lleno de nuggets, galletas y un poco de palomitas para disfrutar de la fiesta futbolera; algunos de ellos brincaban emocionados al ver su platito.

El evento perruno se llevó a cabo el pasado 11 de junio 2026, durante la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México; los lomitos disfrutaron del primer partido entre México vs. Sudáfrica. Incluso en el video se puede escuchar el partido.

"Siempre hay un motivo para disfrutar": Las tiernas imágenes que conmovieron a las redes

A través de redes sociales, el refugio de perros ha compartido más imágenes sobre la fiesta futbolera, en el que se puede ver cómo decoraron una mesa especial para los lomitos que habitan en el lugar.

Las imágenes han causado mucha ternura, robándose el corazón de miles de personas, agradeciéndole al refugio por darle este tipo de momento a los perritos, pues algunos de ellos, se puede ver que están enfermos.

"Felices los chaparritos con su festejo mundialista (...) Siempre hay un motivo para disfrutar y tener momentos de alegría en el 'Refugio Lulix'", publicaron en redes sociales.