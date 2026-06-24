¿Saldrás a ver el México vs. Chequia? Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX este miércoles; rutas alternas

¿Vas al Zócalo CDMX este miércoles? Las calles de la Ciudad de México podrían verse afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos para este 24 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes. así como las rutas alternas.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre las protestas del último miércoles del mes.