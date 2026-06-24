¿Saldrás a ver el México vs. Chequia? Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX este miércoles; rutas alternas
Conoce las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para miércoles 24 de junio 2026: estas son las alternativas viales.
¿Vas al Zócalo CDMX este miércoles? Las calles de la Ciudad de México podrían verse afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos para este 24 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes. así como las rutas alternas.
Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre las protestas del último miércoles del mes.
¿Qué calles de CDMX están cerradas? Afectaciones por marchas y bloqueos para este miércoles
Manifestantes en Calzada de Tlalpan
Se reporta una concentración de manifestantes en la Calzada de Tlalpan al Sur, a la altura de la estación Viaducto del Metro CDMX; hasta el momento ni afecta la vialidad.
#PrecauciónVial | Concentración de manifestantes en Calz. de Tlalpan al Sur a la altura de la estación del Metro Viaducto, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/960j7vzNDG— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026
Manifestantes cierran circulación en Bucareli
Un grupo de manifestantes realiza el cierre de circulación en Bucareli, Abraham González y General Prim en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Chapultepec, Balderas y Eje 1 Oriente.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en Bucareli, Abraham González y General Prim, por manifestantes en inmediaciones de SEGOB. #AlternativaVial Chapultepec, Balderas y Eje 1 Oriente. pic.twitter.com/wdVOSIgiYb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026
¿Qué marchas habrá en CDMX este miércoles?
Te compartimos las marchas y bloqueos que habrá en la Ciudad de México a lo largo de este miércoles 24 de junio 2026; toma precauciones.
🟡 10:00 horas - Manifestantes en Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
🟡 11:00 horas - Concentración de protestantes en Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
🟡 14:00 horas - Manifestantes en la Glorieta del Ángel de la Independencia.
🟡 14:00 horas - Arribo de manifestantes en calle Atlanta no. 133, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 24 de junio en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/60l2AFK2u5
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 a las 9:00 horas de este miércoles; se recomienda tomar precauciones.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/3lKU9FXDB1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026
¿Qué autos NO circulan este 24 de junio 2026?
El Hoy No Circula para este miércoles 24 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 24, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 24 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ZBv7zMIQy3