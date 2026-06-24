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¿Saldrás a ver el México vs. Chequia? Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX este miércoles; rutas alternas

Conoce las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para miércoles 24 de junio 2026: estas son las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 24 de junio 2026: Calles cerradas y alternativas viales para este miércoles
¿Qué calles de la CDMX estarán cerradas este miércoles?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iveth Ortiz

¿Vas al Zócalo CDMX este miércoles? Las calles de la Ciudad de México podrían verse afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos para este 24 de junio 2026; te compartimos las vialidades afectadas por los protestantes. así como las rutas alternas.

Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO sobre las protestas del último miércoles del mes.

¿Qué calles de CDMX están cerradas? Afectaciones por marchas y bloqueos para este miércoles

Manifestantes en Calzada de Tlalpan

Se reporta una concentración de manifestantes en la Calzada de Tlalpan al Sur, a la altura de la estación Viaducto del Metro CDMX; hasta el momento ni afecta la vialidad.

Manifestantes cierran circulación en Bucareli

Un grupo de manifestantes realiza el cierre de circulación en Bucareli, Abraham González y General Prim en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Chapultepec, Balderas y Eje 1 Oriente.

¿Qué marchas habrá en CDMX este miércoles?

Te compartimos las marchas y bloqueos que habrá en la Ciudad de México a lo largo de este miércoles 24 de junio 2026; toma precauciones.

🟡 10:00 horas - Manifestantes en Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
🟡 11:00 horas - Concentración de protestantes en Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
🟡 14:00 horas - Manifestantes en la Glorieta del Ángel de la Independencia.
🟡 14:00 horas - Arribo de manifestantes en calle Atlanta no. 133, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 a las 9:00 horas de este miércoles; se recomienda tomar precauciones.

¿Qué autos NO circulan este 24 de junio 2026?

El Hoy No Circula para este miércoles 24 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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