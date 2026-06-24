Alerta en Metro CDMX: Sigue el avance de trenes y fallas minuto a minuto hoy 24 de junio
¿Vas tarde este miércoles? Consulta en Azteca Noticias el seguimieto al avance de trenes en la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que planifiques tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 24 de junio de 2026.
Toma en cuenta que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativas para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, los usuarios pueden utilizar las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
Alerta en Metro CDMX: Sigue el avance de trenes y fallas minuto a minuto hoy 24 de junio
Pasajeros se quedan varados en la Línea 6
El usuario de X, @MilkaVivanco19, aseguró que los pasajeros se quedaron "varados" en la estación Vallejo de la Línea 6, de color rojo, la cual se ubica en la alcaldía Azcapotzalco y es famosa por su cercanía a la zona comercial y al norte de la CDMX.
El Metro aseguró que el retiro de un tren para revisión provocó este incidente y recomendó a los pasajeros seguir las indicaciones de su personal además de permitir el libre cierre de puertas.
Que onda con la línea 6, nos quedamos varados en vallejo— Zyyyzp (@MilkaVivanco19) June 24, 2026
Línea 1 registra retrasos constantes en cada estación
El Metro informó que actualmente se registra influencia moderada y circulación constante en casi todas las Líneas, siendo las 1, 2, 3, 5, 6 y 7, 8, 9, 12, A y B, donde se presenta un flujo continúo, sin embargo, usuarios se quejaron de que la Línea Rosa que va de Observatorio a Pantitlán se queda al menos 5 minutos en cada estación.
Asimismo, la Línea 2 también presenta inconvenientes en Tacuba con dirección a Taxqueña, no avanzando como debería por estación.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 6 y 7, 8, 9, 12, A y B.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/6eyIe5BvQK
Continúa el operativo de ingreso controlado en estas líneas
El Metro de la CDMX informó que, debido al alta demanda de usuarios, continúa la afluencia controlada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. Sin embargo, advirtió que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026
Continúa la afluencia controlada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales.… pic.twitter.com/HOFFjI7xRG
Línea 12 completamente parada desde San Andrés Tomatlán
De acuerdo con el reporte de los usuarios, la estación San Andrés Tomatlán de la Línea 12 del Metro se encuentra completamente parada desde hace 26 minutos. El Sistema de Transporte Colectivo aseguró que se agilizaría la circulación y salida de los trenes desde las terminales, por lo que pidió a los usuarios permitir el cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.
En línea 12 estación San Andrés Tomatlán estamos parados— Santiago (@Santiagolr_2004) June 24, 2026
Retrasos en Línea 3
Usuarios reportan retrasos de hasta cinco minutos en cada estación de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Por qué la línea 3 se está tardando 5 min por estación?— alli (@alli_rg) June 24, 2026