Alerta en Metro CDMX: Sigue el avance de trenes y fallas minuto a minuto hoy 24 de junio

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que planifiques tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 24 de junio de 2026.

Toma en cuenta que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativas para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, los usuarios pueden utilizar las estaciones Allende y Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

