Madrugada caótica en CDMX: Circuito Interior cerrado por incendio y fuerte choque en Viaducto

La madrugada de HOY jueves fue marcada por emergencias viales de alto impacto en la Ciudad de México, donde se reportó el incendio de una pipa en Circuito Interior, además de un fuerte choque en Viaducto, siniestros que movilizaron a cuerpos de emergencia y provocaron importantes afectaciones a la circulación, mientras gran parte de la población dormía.

Uno de los hechos más alarmantes ocurrió en el norte de la capital, cuando una pipa se incendió en plena circulación, generando momentos de tensión entre automovilistas y vecinos.

¿Qué pasó con el incendio de pipa en Circuito Interior?

Minutos antes del amanecer, una pipa que transportaba agua comenzó a incendiarse mientras circulaba sobre el Circuito Interior, esto a la altura de la calle Albahaca, en la colonia Tlatilco, de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con información preliminar de autoridades capitalinas, una posible falla electromecánica en el tractocamión habría originado el fuego. El incidente generó alarma entre quienes transitaban por la zona, debido al tamaño del vehículo y la intensidad de las llamas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente y, tras varios minutos de maniobras, lograron sofocar el incendio sin que se registraran personas lesionadas.

Para facilitar las labores, los carriles centrales de Circuito Interior fueron cerrados en ambos sentidos, lo que ocasionó congestión vial durante varias horas. Las autoridades ya realizan peritajes para determinar el origen exacto del siniestro.

Motociclista resulta gravemente herido tras aparatoso choque en Viaducto

¿Qué pasó en Viaducto? Casi de manera simultánea, otro hecho grave se registró sobre el Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la estación Metro Ciudad Deportiva, en la colonia Granjas México, de la alcaldía Iztacalco.

Según los primeros reportes, un motociclista de 25 años, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se impactó contra la parte trasera de un automóvil. La fuerza del choque lo proyectó varios metros, dejándolo gravemente herido sobre el pavimento.

Paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Magdalena de las Salinas, donde fue diagnosticado con múltiples fracturas. Su estado de salud se mantiene reservado. El conductor del automóvil fue detenido para deslindar responsabilidades y las autoridades ya investigan las causas del accidente.

Estos hechos vuelven a encender la alerta acerca de los riesgos de circular de madrugada y el exceso de velocidad; ¿estamos realmente conscientes de lo que ocurre en la ciudad mientras dormimos?

