VIDEOS: Incendio voraz consumió vagones del Tren de las Sierras en Córdoba, Argentina

Se registró un incendio en una formación del Tren de las Sierras , en la provincia de Córdoba, Argentina, lo que provocó la evacuación de decenas de pasajeros y un amplio despliegue de servicios de emergencia.

El siniestro ocurrió mientras el tren realizaba su recorrido entre Cosquín y La Calera, cuando dos vagones comenzaron a incendiarse, generando columnas de humo visibles a varios kilómetros, de acuerdo con reportes de autoridades locales y medios argentinos.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del fuego y el momento en que pasajeros descienden de la formación, mientras bomberos y cuerpos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Asi se incendiaba el tren de las sierras, en la Calera, Cordoba.

Curiosamente, el tren se incendio integro, siendo diesel. Evidentemente hubo una mano siniestra, detras de esto.

Un pasaje en capilla en micro, 18.000. En tren 4.600. Mucha gente viajaba en ese tren, ahora ya no. pic.twitter.com/IjjsEx3Pv6 — Vengador Recargado (@El_vengaK) February 3, 2026

¿Qué se sabe del incendio del Tren de las Sierras?

De acuerdo con información oficial, alrededor de 120 pasajeros fueron evacuados como medida preventiva. No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad, aunque algunos usuarios recibieron atención médica por inhalación de humo.

El operativo incluyó la participación de bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad, quienes lograron sofocar el incendio y asegurar la zona para evitar riesgos adicionales.

A esta hora en La Calera se incendiaron dos vagones del Tren de Las Sierras que estaban circulando por el lugar... pic.twitter.com/uzg4gheD5U — Gerardo Fornasero (@gfornasero) February 3, 2026

¿Cuáles fueron los daños y qué pasará con el servicio?

El fuego consumió dos vagones de la formación, por lo que el servicio del Tren de las Sierras fue interrumpido de manera temporal en el tramo afectado, mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes.

Las autoridades informaron que las causas del incendio aún están bajo investigación, sin que hasta el momento se haya confirmado el origen del siniestro.

Lamentablemente, la dupla Alerce fue completamente consumida por las llamas. https://t.co/F9XyUvsenQ pic.twitter.com/My77qD7cJQ — Gertino 🚇 (@GGertino) February 3, 2026

¿Qué es el Tren de las Sierras?

El Tren de las Sierras es un servicio ferroviario regional que opera en la provincia de Córdoba, Argentina, y conecta la capital provincial con localidades del Valle de Punilla y zonas serranas. Es utilizado tanto por habitantes de la región como por turistas, debido a que atraviesa áreas urbanas y paisajes naturales.

El tren cubre tramos entre Córdoba capital, La Calera, Cosquín y otras localidades, y forma parte del sistema ferroviario argentino de transporte de pasajeros. Su operación está a cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos , y el servicio cumple funciones de movilidad cotidiana y turística en la región.