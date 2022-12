Muere familia calcinada tras incendio en Zapotlán, Jalisco

Equipos de emergencia se movilizaron por el reporte de un incendio en una vivienda en la colonia CNOP en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Dos adultos y un pequeño de cuatro años de edad perdieron la vida a causa de las llamas que se propagaron rápidamente en la vivienda.

De los fallecidos se sabe que tanto el hombre como la mujer tenían edades entre los 30 a los 35 años, de nombre Alexa y Osvaldo, los vecinos aseguraron que nunca escucharon gritos o algo que los alertara del incendio, hasta que llegaron los elementos de emergencia, el inmueble quedó asegurado mientras se concluyen las investigaciones.

Era de noche, una tensa calma terminó con la llegada de patrullas y sirenas, se trataba de la atención de un incendio dentro de una vivienda en la colonia CNOP, del municipio de Zapotlán El Grande.

“Una vez sofocado y ventilado el domicilio se percatan de posibles cuerpos humanos, ya que estaban un poco calcinados del fuego, efectivamente al parecer eran tres cuerpos los que se encontraron dos mayores y el parecer un menor”, informó un policía de Zapotlán.

Los vecinos de la calle andador José Guadalupe, aseguraron que nunca escucharon gritos o algo que los alertara del incendio, hasta que llegaron los elementos de emergencia.

“No mija, porque se acaban de mudar, y no los vimos, no los conocimos las personitas no porque estaba sola la casa, porque estaba sola la casa porque es nueva y la acababa de rentar la dueña”, mencionó una de las vecinas.

El inmueble quedó asegurado mientras se concluyen las investigaciones.