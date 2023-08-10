VIDEO: Incendios en Hawái calcinan zonas turísticas y causan varias muertes

Los incendios forestales avivados por los vientos de un lejano huracán en Hawái devastaban el miércoles la isla de Maui, causando la muerte de al menos seis personas y obligando a turistas y residentes a huir de destinos turísticos que se convertían en llameantes infiernos.

Algunas personas se refugiaron en el océano para escapar del humo y el fuego, lo que llevó a guardacostas estadounidenses a rescatarlas, según un comunicado de prensa del condado de Maui. La Cruz Roja Americana abrió un centro de evacuación en el instituto de Maui, informó el condado.

El alcalde del condado de Maui, Richard Bissen, dijo en rueda de prensa que se había confirmado la muerte de seis personas a causa de los incendios. Los detalles oficiales sobre el número de víctimas y los daños en los edificios son escasos, pero los residentes que huían de las llamas, presas del pánico, publicaron vídeos y fotos en las redes sociales en los que se veían nubes de humo gigantes sobre playas y palmeras.

“Fui el último en salir del muelle cuando la tormenta de fuego atravesó los árboles banianos y se lo llevó todo por delante. Y salí corriendo a ayudar a todos los que pude por el camino”. Dustin Johnson, de San Diego, estaba en Lahaina, al oeste de Maui.

El martes por la noche ya habían ardido cientos de hectáreas y se habían cerrado carreteras y escuelas en partes de los condados de Hawái y Maui, según una proclamación de emergencia emitida por la gobernadora en funciones de Hawái, Sylvia Luke. El condado de Hawái abarca la Isla Grande, situada al sur de Maui.

Las autoridades dicen que los vientos del huracán Dora han avivado las llamas en todo el estado. La tormenta estaba a unos 795 kilómetros al sur-suroeste de Hawái a las 5 de la mañana hora local, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Los avisos de huracán seguían vigentes para todas las islas hawaianas, con vientos fuertes de 70 kilómetros por hora con rachas posibles de 96 kilómetros por hora.

Al menos seis muertos y 20 heridos en los fuertes incendios forestales en Hawái, con foco en Maui, avivados por vientos huracanados. Miles de personas desplazadas. La vicegobernadora, Sylvia Luke, habla de incendios sin precedentes en el archipiélago pic.twitter.com/ODnPf5VQ99 — Dori Toribio (@DoriToribio) August 9, 2023

Incendios en varias partes del mundo

La situación en Hawái recuerda escenas de devastación en otras partes del mundo este verano, cuando los incendios provocados por un calor sin precedentes obligaron a evacuar a decenas de miles de personas en Grecia, España, Portugal y otras partes de Europa.

⚡ #AHORA | Incendios forestales sin precedentes en Hawái. pic.twitter.com/kiGr7dCfaO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 9, 2023

Los científicos dicen que el cambio climático provocado por el hombre, impulsado por el uso de combustibles fósiles, está aumentando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos, y llevan mucho tiempo advirtiendo de que los Gobiernos deben reducir drásticamente las emisiones para evitar una catástrofe climática.