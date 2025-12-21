Milagroso rescate: Así sobrevivió por 48 horas joven montañista en Chile sin alimento ni refugio

Una joven de 26 años de edad en Chile estuvo extraviada por 48 horas tras perderse escalando una montaña y sobrevivió a las bajas temperaturas sin refugio ni alimentos a más de 4 mil metros de altura.

Daniela Sáez estaba realizando senderismo en el Cerro El Pintor el miércoles 17 de diciembre de 2025 junto a un amigo, cuando decidió seguir el ascenso en solitario en el Cerro Leonera, donde le perdieron el rastro.

Milagro en los Andes: Daniela Sáez sobrevive 48 horas a más de 4 mil metros de altura

La joven ingeniera se extravió al seguir la ruta, debido a las complicadas condiciones climatológicas que comprometían la visibilidad.

Personal especializado realizó operaciones de búsqueda, conformado por personal de socorro, voluntarios montañistas y personal municipal de Lo Barnechea se enfrentaba a la cordillera.

Cuando dos personas descendían del Cerro Leonera, pudieron escuchar gritos, se acercaron a una zona plana y ahí es donde encontraron a Daniela. “Estoy muy feliz, sólo quiero darle un abrazo gigante”, declaró Leyla, madre de la joven montañista cuando encontraron a su hija.

El desafío del rescate: nubes bajas y agotamiento extremo en el Cerro Leonera

No obstante, los rescatistas aún enfrentaban el enorme reto de sacar a Daniela de la montaña. Durante cerca de dos horas y media, un helicóptero trataba de llegar a la joven, sin éxito, debido a un espeso techo de nubes estaba muy bajo, aseguró Pablo Meier, médico de montaña.

🔴 Registro muestra el momento del rescate de Daniela Sáez

🔴 La tarde de este viernes 19 de diciembre se confirmó que Daniela Sáez, joven de 26 años que estuvo desaparecida en Farellones, fue encontrada con vida y es trasladada Santiago.



"Nunca más caminarás sola": las emotivas palabras tras el hallazgo de la montañista

Después de ello, los especialistas lograron sacar a Daniela de la zona. Presentaba signos de hipotermia y agotamiento extremo, fruto de estar dos días a la intemperie. La joven está internada en un hospital, en condición estable.

“Lo que más nos repetía (Daniela) es que no la dejáramos sola, nosotros le aseguramos que nunca más caminaría sola y que la íbamos a devolver a casa con los suyos”, declaró Meier.

Guía del Cerro Leonera: geografía y riesgos de una de las cumbres más altas de Santiago

El Cerro Leonera tiene 4 mil 954 metros de altura. Es una de las montañas ubicadas en los Andes centrales al oriente de Santiago de Chile . Es parte de una cadena montañosa con el Cerro El Plomo, Cerro Punta, Cerro Altar y Cerro Littoria.

