Explosión de una pipa en Querétaro: un muerto y un herido tras accidente con vapores de gasolina

Un trágico suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la zona norte de la capital queretana, específicamente en un predio contiguo a la vía que se dirige hacia el poblado de Pie de Gallo. En este punto de la delegación Santa Rosa Jáuregui, una emergencia derivada de la manipulación o presencia de un vehículo de carga resultó en consecuencias fatales para un individuo y dejó a otro con heridas de extrema gravedad, según los reportes oficiales emitidos por las autoridades locales encargadas de la gestión de riesgos y seguridad civil.

Un flamazo en Querétaro causa la muerte de un individuo y deja a otro gravemente herido

Los hechos se desencadenaron a raíz de un fenómeno físico conocido como flamazo, el cual se presume fue provocado por la concentración de emanaciones de combustible en el interior de una pipa en Guanajuato.

La unidad involucrada se encontraba en estado de vacío, aunque mantenía restos de sustancias inflamables en su depósito. Dicho vehículo permanecía aparcado dentro de un terreno privado cuando la acumulación de vapores de gasolina generó la violenta reacción que alcanzó a las personas que se encontraban en la cercanía inmediata del transporte.

Como consecuencia directa de esta deflagración, una persona perdió la existencia en el mismo sitio del percance. De manera simultánea, otro sujeto resultó con lesiones cutáneas de consideración debido a las altas temperaturas generadas por el flamazo.

#Querétaro | Un fuerte flamazo, provocado por la aparente acumulación de vapores de gasolina en una pipa con residuos, cobró la vida de una persona y dejó a otra con quemaduras graves en la comunidad de Pie de Gallo. pic.twitter.com/38WSC9TKwa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el afectado fue movilizado de forma urgente hacia un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, dado que su estado de salud fue calificado como delicado debido a la severidad de las quemaduras presentadas en su cuerpo.

El incidente se originó por vapores de gasolina en un vehículo de carga estacionado

Al arribar al lugar de la emergencia, el personal operativo realizó una inspección minuciosa para evaluar los riesgos secundarios. Tras el análisis de la escena, los especialistas confirmaron que no se produjo un incendio posterior a la explosión inicial.

Asimismo, se determinó que la estructura de la pipa no sufrió afectaciones materiales que comprometieran su integridad, y las edificaciones destinadas a vivienda localizadas en el perímetro no registraron daños de ninguna índole. La situación fue controlada con prontitud, garantizando que no existiera un peligro latente para los habitantes de las zonas aledañas a la comunidad de Pie de Gallo.

La Fiscalía General investiga las causas del flamazo

Una vez que se mitigaron los riesgos inmediatos, la zona fue acordonada y puesta bajo estricta vigilancia por las corporaciones de seguridad. Este resguardo tuvo como finalidad permitir el desarrollo de las tareas correspondientes a los peritos forenses, quienes se encargaron del levantamiento de los restos y de la recolección de indicios en la escena.

La Coordinación Municipal de Protección Civil, mediante un aviso oficial a la opinión pública, detalló que la investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas del siniestro ha quedado bajo la jurisdicción de la Fiscalía General. Dicha institución será la encargada de conducir las indagatorias legales necesarias para el deslinde de responsabilidades jurídicas entre los involucrados en este lamentable acontecimiento.