India sufre escasez de alimentos y cortes de luz tras inundaciones

Habitantes de India sufren escasez de productos básicos, incluidos los alimentos, así como cortes de luz debido a las fuertes lluvias que se registraron en la región y que también provocaron deslaves e inundaciones.

Fuertes lluvias en las últimas 24 horas inundaron muchas áreas en los estados occidentales de Gujarat y Maharashtra en India.

"Las carreteras se inundan todos los años debido a las lluvias y el agua entra en nuestras casas. No hay electricidad y tenemos problemas para conseguir comida", dijo a Reuters una víctima de las inundaciones, Tanvi Modi.

Debido a las inundaciones, varias carreteras dejaron incomunicadas las zonas afectadas, por lo que los camiones no podían ingresar para dejar productos básicos, como alimentos. Además, más de tres mil personas fueron evacuadas de la región de Gujarat.

|Reuters

Los viajeros diarios en la ciudad de Ahmedabad quedaron varados en las carreteras durante una fuerte lluvia que dañó sus vehículos. El personal de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) se desplegó para rescatar a las víctimas varadas en la ciudad.

El recaudador del distrito, Navsari, Amit Prakash Yadav, dijo que el río Purna se estaba desbordando por encima del nivel de peligro. La ciudad más grande de Gujarat, Ahmedabad, experimentó anegamiento en algunas áreas, lo que obligó a que la basura se desbordara en las calles, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.

En la capital financiera de la India, Mumbai, las fuertes lluvias provocaron anegamientos e interrupciones del tráfico .

Continuarán lluvias en India

Es probable que India reciba lluvias monzónicas entre el 94 por ciento y el 106 por ciento del promedio a largo plazo en julio, el mes más crucial para plantar arroz y una serie de otros cultivos de verano como maíz, algodón, soja y caña de azúcar, el Departamento Meteorológico de India, dijo Yadav.

Las condiciones climáticas extremas golpearon varias áreas en el sur de Asia en las últimas semanas durante la temporada de verano.

