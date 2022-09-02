Indigentes se casaron tras pasar 30 años en un aeropuerto de Italia

En Italia, una pareja de indigentes se casaron después de pasar los últimos 30 años juntos en un aeropuerto de Milán. Attilio y Dolores, ambos de 50 años de edad, decidieron unir sus vidas al final de la calle del Aeropuerto Internacional Malpensa, donde pasaron juntos la mayor parte de su vida adulta.

El alcalde de Varese, Davide Galimberti, fue el encargado de casarlos. La boda de los indigentes se pudo realizar gracias a una campaña que involucró a organizaciones benéficas para las personas sin hogar.

También recibieron ayuda de algunos activistas para ataviar a la novia, algunos se encargaron de arreglarle el cabello, el maquillaje y la ropa que vistió el día de la boda en el aeropuerto de Milán. Ella lució un vestido blanco, mientras que el novio iba vestido con un traje negro.

Después de que los indigentes se casaron en el Palazzo Estense, pudieron celebrar su boda con una sencilla fiesta en el refugio de “Wayfarer”. Posteriormente, comenzó la luna de miel en un hotel de Varese, para que después la pareja regrese a su vida cotidiana en el aeropuerto de Italia.

Attilio e Dolores finalmente sposi: due senzatetto coronano il loro sogno grazie alla solidarietà https://t.co/tk9NyFIGep via @LaStampa — Serenella Raimondo (@serenel14278447) September 2, 2022

Indigentes agradecen por su boda

Tras la boda de los indigentes, la pareja agradeció a todos los que los apoyaron para que el sueño de unir sus vidas se hiciera realidad. "Gracias a todos los que hicieron esto posible", dijo Dolores a los periodistas locales.

Por su parte, Attilio relató que él tenía una vida normal pero algunas dificultades familiares lo llevaron a vivir fuera del aeropuerto, donde conoció a su ahora esposa Dolores.

“Es una boda preciosa, celebrada gracias a las asociaciones, para coronar el deseo de dos personas que llevan 30 años juntas”, expresó el alcalde Galimberti.

