Aprueba el INE voto presencial desde el extranjero

Para las elecciones de Coahuila y Estado de México por primera vez en la historia del país se realizará un voto presencial desde el extranjero para lo que se instalarán urnas electrónicas en cuatro ciudades.

Este voto foráneo, que además tiene modalidades vía postal o por internet, tendrá este 2023 la posibilidad de realizarse bajo una prueba piloto donde habrá módulos del INE habilitados en oficinas consulares.

Según el propio Instituto Nacional Electoral la lista de electores que votarán en esta prueba piloto está conformada por 350 mexicanos. Para ello se registraron con anterioridad. Las ciudades habilitadas son Montreal, Canadá; Los Ángeles, Dallas y Chicago, en Estados Unidos.

Voto presencial en oficinas de la cancillería y con urnas electrónicas

El voto presencial desde el extranjero se realizará, en las oficinas designadas por la Cancillería, a través de equipos o urnas electrónicas que el INE pondrá a disposición de los ciudadanos acreditados.

En Chicago, 82 personas podrán emitir su sufragio de forma presencial mientras que en Dallas, 155; en Los Ángeles, 103; en Montreal, 10.

El acuerdo aprobado por el INE establece que "el personal de la SRE en cada una de las sedes consulares donde se instalarán los módulos receptores del voto, no tendrá ninguna participación en la operación, por lo que su apoyo se acotará a aspectos de carácter meramente logístico.