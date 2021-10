Activista pide al INE que su credencial diga persona no binaria

Fausto Martínez, un activista de Guanajuato, envió una solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en su credencial para votar se le identifique como persona no binaria y no como hombre.

A través de sus redes sociales compartió la carta que entregó a la vocalia ejecutiva de la autoridad electoral, donde hizo la petición formal relacionada con la inclusión de género.

En el texto, dirigido a Lorenzo Córdova , consejero Presidente del INE, el activista explicó que es “mexicane”, mayor de edad y se identifica como una persona no binaria.

“De manera pacífica y respetuosa vengo a pedir que se me expida una credencial para votar con fotografía en la que se me asigne en lugar de sexo ‘H’ (hombre), el de ‘NB’ (no binario)”, escribió Martínez.

En la carta donde hace la solicitud formal referente a su credencial, mencionó que desde que tiene uso de razón, su comportamiento ha sido “contrario al estereotipo que la sociedad esperaba” cuando fue registrado como hombre en su acta de nacimiento.

Desde que tengo uso de razón siempre me sentí diferente a los demás y por diversas cuestiones y por las amistades decidió aceptarme abiertamente homosexual.

En su exposición de motivos al INE, el activista confesó que no “encajaba” en ese término, pero luego de “evolucionar y hacer una deconstrucción”, se dio cuenta que la expresión con la que se identificaba era la de persona no binaria.

Hoy entregué a la vocalia ejecutiva del @INEMexico escrito dirigido a @lorenzocordovav para que en mi credencial para votar se me identifique como persona no binaria.



Espero que la respuesta sea positiva lo cual sumará a la lucha de las personas no binarias en México. pic.twitter.com/zkniBmyuEJ — Fausto Martínez (@FaustoGlow) September 24, 2021

Otras personas no binarias han hecho solicitudes similares al INE

La de Fausto Martínez no es la única solicitud que se ha hecho al INE, sobre temas de inclusión, pues tres personas de Jalisco , Aguascalientes y Chihuahua también buscan que su credencial las identifique como no binarias.

“Lo que queremos es que se habilite el casillero ‘no binario’ en la credencial, lo cual nos pondría a la vanguardia junto con Argentina”, expuso Fausto a un medio nacional.

Desde julio de este año, Argentina permite que las personas no binarias se identifiquen con una “X” en documentos oficiales, como el pasaporte y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La nomenclatura “X” en el campo referente a “sexo” comprende acepciones como no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida y no consignada.

Finalmente, el activista precisó que la identidad de género que lo describe es persona no binaria, ya que le ha permitido “encontrar un aliciente” porque le da libertad para expresarse.