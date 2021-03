INE está convertido en supremo poder conservador: AMLO

Ciudad de México. Después de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidiera cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, y decenas de candidatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sostuvo que ese tipo de actitudes no se veían con anterioridad, pero ahora el instituto decide quién es candidato y quién no:

“Si es extraño, porque antes no lo hacían y ahora están convertidos en el supremo poder conservador ya deciden quien es candidato y quien no, antes no era aspi a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora si se aplican” apuntó López Obrador.

AMLO reprocha a INE

También el presidente López Obrador reprochó al INE por diversos casos del pasado en que entregaban candidaturas a quienes no reunían requisitos, por consigna de los Presidentes de la República y los acusa de haber consolidado “fraudes” de los que incluso él mismo fue víctima.