INE pide a Sheinbaum eliminar convocatoria a evento en parque tras denuncia de Lía Limón

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que la coordinadora Nacional del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, inclumpió con los lineamientos generales del órgano electoral para regular y fiscalizar procesos, actos, actividades y propaganda realizados en procesos electorales.

La orden surgió a partir de una denuncia presentada por la alcaldesa Lía Limón, Polimnia Romana, Diana María Teresa Lara y Claudia Montes de Oca en contra de la morenista ante un evento llevado a cabo en el parque de La Bombilla.

Acompañamos a la Dra. Claudia Sheinbaum a la Asamblea Informativa Ciudadana en el parque de La Bombilla en la #AlcaldiaAlvaroObregon



El cariño y la esperanza se sienten con fuerza, es un honor estar con Claudia hoy! #SigamosCaminandoJuntasyJuntos pic.twitter.com/fcFkLx5U2o — Dip. Guadalupe Chávez (@LupitaChavez_C) August 16, 2023

El INE dio un plazo de 12 horas para eliminar las publicaciones ejecutadas a través de sus redes sociales donde haya convocado a la población al evento público, el cual se llevó a cabo el pasado 15 de agosto.

Tribunal Electoral decidirá cómo sancionar evento de Sheinbaum

Será el Tribunal Electoral el que determine la sanción a los funcionarios que participaron a favor de Claudia Sheinbaum por no indicar de manera clave y visible que el evento estaba relacionado con el proceso político que estaba procediendo el partido Morena.

Al ser cuestionada sobre el supuesto acarreo en el parque de La Bombilla, durante la asamblea informativa mencionó que "es falso".

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón detalló en un video a través de su Twitter que presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, en contra de la exjefa de Gobierno de la capital.

Presenté una denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, en contra de Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/hM17Gyl8c2 — Lía Limón (@lialimon) August 21, 2023

“Estos actos constituyen una clara violación a los preceptos constitucionales que norman la materia electoral y el servicio público; como lo establece el artículo 134 de nuestra constitución”, señaló la militante del Partido Acción Nacional (PAN).

En ese sentido, pidió a las autoridades electorales que investigaran el caso para determinar si había un uso indebido de recursos públicos, además de que aseguró que estas prácticas violan los principios de imparcialidad rumbo a las elecciones federales.