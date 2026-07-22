Morena usa la justicia contra opositores y protege a los suyos, acusa el PAN por caso Ruffo

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, escaló en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuando legisladores del PAN aseguraron que el caso refleja una "justicia selectiva", al considerar que el gobierno federal actúa con severidad contra opositores mientras ignora señalamientos que pesan sobre figuras cercanas a Morena.

La polémica se mantiene mientras continúa la audiencia de imputación contra Ruffo Appel y otras ocho personas investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red relacionada con el llamado huachicol fiscal, un esquema de presunta importación ilegal de combustibles.

PAN acusa que el gobierno persigue opositores mientras protege a sus aliados

Durante los trabajos de la Comisión Permanente, los senadores del PAN, Mayuli Martínez Simón y Máximo García sostuvieron que Ernesto Ruffo enfrenta una persecución política disfrazada de proceso judicial.

Los legisladores afirmaron que Morena concentra sus esfuerzos en investigar a personajes de oposición, mientras deja sin consecuencias los señalamientos públicos que han involucrado a diversos políticos vinculados al partido oficialista.

En ese contexto, mencionaron los casos de gobernadores y dirigentes morenistas que, dijeron, han sido relacionados públicamente con presuntos delitos como el huachicol fiscal o con supuestos vínculos con la delincuencia organizada, sin que, a su juicio, exista el mismo despliegue institucional que ahora se observa contra el exmandatario bajacaliforniano.

La postura panista fue contundente: calificaron el caso como un ejemplo de una justicia aplicada con criterios políticos y no bajo un mismo estándar para todos los actores públicos.

Del histórico cambio político a una detención que sacude Baja California: El caso Ruffo Appel

La captura ocurrió el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California y fue de la forma menos esperado, Ruffo Appel caminaba hacia una reunión cuando fue interceptado por elementos de la FGR, con apoyo de fuerzas estatales y federales, a la entrada del salón de eventos conocido como "El Portón". Ahí le notificaron la orden de aprehensión y posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México, con una escala jurídica en Tijuana.

La escena contrastó con la rutina cotidiana del centro de Ensenada. Vecinos describieron a Ruffo como una persona cercana a la comunidad, que frecuentaba los comercios de la zona y mantenía una convivencia habitual con quienes viven en el barrio.