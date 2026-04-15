¿El dinero no te rinde como antes? Por esta razón ya no alcanza para la canasta básica en México 2026

Para la mayoría de los mexicanos, la inflación no sólo es un concepto técnico, sino un fenómeno que cada vez golpea con mayor fuerza a la economía familiar del país, encareciendo alimentos, productos y servicios básicos, pero ¿cómo nos afecta y qué podemos hacer para evitar más afectaciones?

Ángeles Aguilar, analista económica, nos explica cómo es que la inflación ha reconfigurado el costo de vida de millones de mexicanos.

¿Por qué los sueldos en México no alcanzan frente al alza de precios?

El aumento de precios es algo natural; sin embargo, los gobiernos deben contar con mecanismos adecuados para controlar que el incremento de costos en los productos y servicios, vayan de acuerdo con el aumento de ingresos de los ciudadanos.

Desafortunadamente en México se ha visto que el aumento de ingresos no avanzan al mismo nivel que los precios de la canasta básica u otros servicios básicos, lo que afecta la economía de los mexicanos.

“La inflación repercute en el bolsillo de las y los mexicanos, que han tenido que bajar las cantidades para ayudar al bolsillo”, explicó Ángeles Aguilar, analista económica, en entrevista para Hechos AM.

En el mes de marzo 2026, la inflación de México se ubicó en 4,59%, cifra mayor a los 4.02% registrados en el mes de marzo. Superando el objetivo del Banco de México, que busca situarla en 3% con variación porcentual para este 2026.

”Nos pega en la pancita”: Mexicanos necesitan más de 4 mil pesos al mes para poder comer

El aumento de la inflación ha impactado fuertemente el precio de la canasta básica, alcanzando los $2 mil 85 pesos por una familia para el mes de marzo 2026, según un informe de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) declaró que un mexicano necesita alrededor de $4 mil 940.50 pesos al mes para pagar la canasta básica en el ámbito urbano.

“Nos está pegando el incremento de precios (...) Nos está pegando en donde a todos nos duele que es en la pancita (...) En la mesa de todas las familias se ha visto está inflación”, explicó la analista económica.

¿Cómo hacer que el dinero te rinda más? Consejos para ahorrar al ir al mercado o al super

Expertos en finanzas aseguran que existen algunas formas para evitar que gastemos de más en el supermercado, y que nuestro dinero rinda más a la hora de hacer las compras del día, semana o mes, ¿Quieres conocer estos secretos?

Planifica tus compras: Es importante establecer una cantidad máxima para gastar al momento de ir al supermercado, esto ayudará a comprar solo lo necesario.

Haz una lista: Contar con una lista de los productos que se necesitan, te ayudará a ir por lo que realmente necesitas y no desviarte en el camino y terminar gastando de más; por lo que es importante apegarte a esta.

Compara precios: Checar los precios de los distintos establecimientos te ayudará a conocer en que supermercados los productos están a un costo más accesible; se recomienda no “casarse” con un solo lugar. No es necesario asistir a cada tienda de tu ciudad, también puedes revisarlo en internet.

Aprovecha ofertas: A pesar de que los supermercados manejan distintos tipos de ofertas, es importante que solo aprovechas las rebajas del producto que sí utilizaras y que no caducará en un periodo corto de tiempo.

¿Por qué sube la inflación en México?

Ángeles Aguilar, analista económica, explicó que el aumento en la inflación se debe a distintos factores, entre ellos están los intermediarios, problemas climáticos, sequía en algunas regiones del país, así como el grave problema de inseguridad en México.

