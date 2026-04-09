¡Ir al super saldrá más caro! Inflación de México se dispara durante marzo 2026; alimentos y productos con precios altos

¡No para de subir! La inflación de México se mantuvo al alza durante marzo 2026, sumando dos meses consecutivos de aumentos, alejándose nuevamente del objetivo del Banco de México (Banxico).

El banco central del país, busca ubicar la inflación en 3% con variación porcentual para este 2026. Estos son los alimentos y productos que subieron de precio.

¿Cómo está la inflación de México en 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IENGI) informó que la inflación de México se ubico en 4.59 durante marzo 2026, ubicándose arriba de los 4.02% registrados en el mes de febrero.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir el precio de los productos, se ubicó en los 4.45% para el tercer mes del año.

En marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.544 y representó un aumento de 0.86% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.59%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.45% subyacente… pic.twitter.com/HUi1NcKlIX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 9, 2026

Productos y alimentos que subieron de precios en marzo 2026

¡Cada vez alcanza menos! El INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que aumentaron de precio durante el mes de marzo 2026; estos son los artículos que golpean el bolsillo de los mexicanos.



Jitomate

Pepino

Transporte aéreo

Limón

Tómate verde

Papas y otros tubérculos

Pollo

Servicio de electricidad

Vivienda propia

Lonchería, fondas, torterías y taquerías

El jitomate, fue es alimentos que más subió de precio en el mes de marzo 2026, superando los $60 pesos el kilo en algunas regiones de México.

¿Qué productos bajaron de precio en 2026?

Por el contarios, los alimentos, productos y servicios que registraron una baja en su precio durante el tercer mes del año fueron: Nopales, papaya, paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, así como el huevo, frijol y otras frutas, verduras y legumbres.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

