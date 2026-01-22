¿Se va por los cielos? Inflación en México sube en la primera quincena del 2026; productos más caros

¡Sigue subiendo! La inflación de México registró un aumento durante la primera quincena del 2026, ubicándose por encima de la meta oficial del Banco de México (Banxico), pero ¿qué fue lo más subió de precios?

El Banco Central de México busca ubicar la inflación en 3% con variación porcentual; se estima alcanzarlo en el tercer trimestre del 2026.

¿Cómo está la inflación en México 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que la inflación de México se ubicó en 3.77% en las primeras dos semanas de enero 2026, cifra mayor a los 3.69% registrados al cierre del 2025.

Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios de productos y servicios, se ubicó en 4.47% para 2026.

💸📈 La #inflación anual en #México subió a 3.77% durante la primera quincena de enero de 2026, nivel superior al 3.69% registrado en diciembre pasado.



Lo que más aumentó de precio en dicho periodo fueron: el limón, los cigarros, los refrescos envasados, el jitomate y los… pic.twitter.com/ySidPbm4sx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

5 productos que subieron de precio en México en 2026

En su último reporte, el INEGI compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron de precio para las dos primeras semanas de enero 2026.



Limón

Cigarrillos

Refrescos envasados

Jitomate

Productos del cabello

Otros productos que bajaron su precio en 2025 son: Servicios domésticos, servicios de electricidad, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la vivienda y restaurantes y similares.

Por el contrario, los productos que bajaron de precio fueron: Transporte aéreo, chile serrano, lechuga y col, servicios turísticos y en paquete, así como el huevo, cebolla, el Gas doméstico LP, taxis y detergentes.

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.



Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.