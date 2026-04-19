Era influencer y locutora: tragedia en el Ironman de Texas; Mara Flavia Araujo entra a competir y ya no vuelve

Entró al agua como parte de la competencia y ya no salió; la influencer Mara Flavia Araujo, de 38 años, murió durante el Ironman de Texas , en un hecho que ha dejado preguntas abiertas y conmoción entre participantes y seguidores.

La tragedia ocurrió durante el segmento de natación en el lago Woodlands, donde la influencer brasileña desapareció mientras avanzaba junto a otros competidores; horas después, equipos de rescate localizaron su cuerpo sin que se pudiera hacer algo por salvarla.

El momento que rompió la competencia

La prueba apenas comenzaba a tomar ritmo cuando algo cambió; entre decenas de atletas en el agua, Mara Flavia Araujo dejó de ser visible y la alerta comenzó a correr entre organizadores.

Lo que era una jornada de competencia se transformó en un operativo de búsqueda; mientras algunos continuaban la prueba, equipos de emergencia ingresaban al lago intentando ubicarla.

La organización confirmó lo ocurrido con un mensaje directo:

"Estamos tristes por confirmar la muerte de una participante en la prueba durante la parte de natación en el triatlón Ironman Texas de hoy; enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles"; explicó en sus redes.

La Influencer que convirtió el deporte en su vida

Mara Flavia Araujo no solo era atleta; su historia conectaba con miles de personas como Influencer y locutora, donde compartía su proceso personal y su vínculo con el deporte.

En sus redes, mostraba entrenamientos, avances y momentos cotidianos; el triatlón se había convertido en una forma de reconstruirse.

Horas antes de la competencia dejó un mensaje breve; "Otro día de trabajo"; nadie imaginaba que sería su última publicación.

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Lo que se sabe y lo que aún no está claro

Hasta ahora, no existe una causa oficial sobre lo ocurrido durante el Ironman de Texas; la investigación sigue abierta y será la autopsia la que determine qué pasó dentro del agua.

Cercanos a Mara Flavia Araujo han señalado que no se encontraba completamente bien antes de competir; uno de ellos explicó:

"Ella estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien; le dijimos que estaba demasiado débil para esta carrera; estaba debilitada por la gripe, pero seguía entrenando duro”.