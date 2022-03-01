En Inglaterra celebran el “Unboxed”, su festival de la creatividad

El festival de la creatividad llamado "UNBOXED: Creatividad en Reino Unido", consiste en una serie de eventos que van desde coros en vivo hasta proyecciones luminosas para celebrar la creatividad Inglaterra y el resto del Reino Unido.

Uno de los eventos gratuitos y al aire libre se lleva al cabo en la ciudad escocesa de Paisley en donde se efectúa "About Us", una muestra en donde se explora la historia del universo, como parte de los eventos que se celebrarán toda Inglaterra para reconocer a la creatividad.

Se trata de un esfuerzo de colaboración entre científicos, músicos, poetas, artistas visuales y niños en edad escolar. "About Us" es el primer proyecto en exhibición de "UNBOXED: Creatividad en Reino Unido", cuyos eventos están programados en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y a través de Internet.

Cubriendo 13 mil 800 millones de años de historia desde el Big Bang hasta hoy, "About Us" analiza cómo los humanos están conectados entre sí, además de la relación con la naturaleza y el cosmos.

Eventos para explorar ideas y celebrar la creatividad

"El concepto básico... es que todo el hierro en todos nuestros cuerpos, sin importar quiénes somos en el mundo, proviene del mismo sistema estelar y literalmente todos estamos hechos del mismo polvo de estrellas", señala Martin Green, jefe director creativo de "UNBOXED: Creatividad en Reino Unido".

Según sus creadores, este evento actúa como ese punto de conexión para mostrar "lo que tenemos en común en lugar de lo que tenemos de diferente entre nosotros". Este proyecto fue dotado con un presupuesto de 120 millones de libras (unos tres mil 200 millones de pesos).

El evento, creado por 59 Productions, The Poetry Society y la empresa social Stemettes, presenta proyecciones animadas acompañadas de poesía, así como música y coros en vivo.

"About Us" se podrá disfrutar en Paisley hasta el día 6 de marzo, antes de dirigirse a Londonderry en Irlanda del Norte, Caernarfon en Gales, así como a Luton y Hull en Inglaterra como parte de una gira de cinco paradas programadas hasta el mes de mayo.

"UNBOXED: Creatividad en Reino Unido", que está financiado por los cuatro gobiernos del Reino Unido, realizará 10 proyecciones digitales en múltiples sitios durante este 2022, con aportes de diseñadores, científicos, organizaciones artísticas, empresas tecnológicas y universidades.

Today's the day that kicks off the whole of UNBOXED! Plan your journey to Paisley Abbey with this handy map from #AboutUs2022. The postcode that will get you there is PA1 1JG. First show is at 7pm and they will run on loop until 9.15pmhttps://t.co/wagM8k0OZT#UNBOXED2022 pic.twitter.com/LKMg6mWpWc — unboxed2022 (@unboxed2022) March 1, 2022

La creatividad artística "nos acerca y celebra a la humanidad"

Martin Green, jefe director creativo de "UNBOXED: Creatividad en Reino Unido", señala que "queríamos un proyecto que fuera de extremo a extremo en el Reino Unido y visitara lugares que con demasiada frecuencia no obtienen un trabajo imaginativo de alta calidad en la escala en la que podemos hacerlo a través del proyecto -UNBOXED-".

Los organizadores aseguran que las artes pueden marcar una diferencia en "tiempos difíciles", Green agrega que "muchos de nosotros en el campo creativo en este momento a menudo podemos sentirnos impotentes. Pero creo absolutamente que la creatividad artística nos acerca y celebra a la humanidad".

En 2018, cuando el festival fue anunciado por la exjefa de gobierno Theresa May, este evento fue inicialmente concebido como el "festival del Brexit", sin embargo en un intentando por despojarse del apelativo, fue renombrado como "UNBOXED: Creatividad en Reino Unido", y se resaltó en que se pretende "unir" a los británicos.