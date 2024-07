¿Quién es Ingrid Andress, la cantante criticada por su interpretación del himno de EU en la MLB?

La cantante estadounidense Ingrid Andress generó críticas, luego de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante el Home Run Derby de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) en Texas.

La cantante de género country acudió al Estadio Globe Life el lunes 15 de julio para interpretar el tema The Star-Spangled Banner, pero llamó la atención por su voz desentonada.

VIDEO: Así cantó Ingrid Andress el himno de EU en el Home Run Derby de la MLB

Ingrid Andress, de 32 años de edad, usó una playera deportiva en color azul, un short de mezclilla y botas en tonos blancos y negros.

Sin embargo, la interpretación del himno nacional estadounidense generó críticas en redes sociales, debido a que algunas personas pensaron que era la peor versión de dicho tema.

Incluso la compararon con lo que hizo la cantante Fergie en el juego de estrellas de la NBA en 2018, que también generó comentarios en contra.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO



Ingrid Andress, nominada 4 veces al Grammy, es fuertemente criticada por su interpretación del himno nacional, en la apertura del Home Run Derby de la MLB en Arlington, Texas.



Nota: Escúchelo bajo su propio riesgo 😖 pic.twitter.com/V1hLWmTPUQ — UHN Plus (@UHN_Plus) July 16, 2024

¿Quién cantó el himno en el Home Run Derby 2024?

Ingrid Andress ha sido nominada en cuatro ocasiones al premio Grammy. Es una cantautora nacida el 21 de septiembre de 1991 de Southfield, Michigan, Estados Unidos. Su sencillo More Hearts Than Mine, lanzado en 2020, llegó a la posición número 30 de los 100 más importantes de la lista Billboard.

Su álbum Lady Like también llegó a la lista de los 10 álbumes más importantes de música country elaborada por Billboard. Además, justo el lunes 15 de julio de 2024, La intérprete lanzó un nuevo disco, llamado Colorado 9 y realizaría dos conciertos el 17 y 24 de julio para presentarlo.

¿Qué dijo Ingrid Andress tras su participación en la MLB?

Sin embargo, tras la lluvia de críticas, en las cuales cerró sus comentarios en sus redes sociales, Ingrid Andress reveló que estaba bajo los influjos del alcohol se inscribió en un centro de rehabilitación.

“No les diré tonterías, anoche estaba borracha. Me estoy registrando en un entro para obtener la ayuda que necesito. Esa no era yo anoche. Me disculpo con la MLB, con todos los seguidores y con este país que amo mucho por esta interpretación. Les haré saber cómo es la rehabilitación. He oído que es súper divertido”; mencionó en u comunicado publicado en sus redes sociales.