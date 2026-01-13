Preinscripciones a primaria 2026 en CDMX: fechas, grados y requisitos

Este martes 13 de enero de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) , a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), dio inicio formal al proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a padres, madres y tutores para realizar este trámite de manera digital durante los meses de enero y febrero.

El proceso está dirigido a aspirantes que ingresarán a segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, incluyendo todas las modalidades de Educación Básica y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Calendario oficial por apellidos

Para garantizar el orden en el sistema, el registro se llevará a cabo del 13 de enero al 27 de febrero siguiendo un calendario basado en la letra inicial del primer apellido del alumno:

* A y B: 13 al 15 de enero.

* C: 16, 19 y 20 de enero.

* D, E y F: 21 al 23 de enero.

* G: 26 al 28 de enero.

* H, I, J y K: 29 y 30 de enero.

* L: 3 al 5 de febrero.

* M: 6, 9 y 10 de febrero.

* N, Ñ, O y P: 11 al 13 de febrero.

* Q, R, S, y T: 16 al 20 de febrero.

* U, V, W, X, Y y Z: 23 al 27 de febrero.

Es importante señalar que, si no se realiza el trámite en el día asignado, el sistema permitirá el registro en cualquier otra fecha dentro del periodo general (hasta el 27 de febrero). De lo contrario, se deberá esperar a una convocatoria extemporánea sujeta a disponibilidad de espacios.

Requisitos por nivel educativo

El registro debe realizarse en el portal oficial de la AEFCM. Dependiendo del nivel, se deben cumplir los siguientes criterios:

2° y 3° de Preescolar (General y CAM)

* Edad: 4 años cumplidos para segundo y 5 años para tercero (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026).

* Documentación: CURP del aspirante.

* Opciones: Datos de tres escuelas de su preferencia.

* Hermanos: Si tiene hermanos en el mismo proceso o inscritos en 1° o 2° de preescolar en la primera opción, registrar su CURP.

* Contacto: Dos correos electrónicos y un número telefónico vigente.

1° de Primaria (General y CAM)

* Edad: 6 años cumplidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

* Documentación: CURP del aspirante.

* Opciones: Datos de tres escuelas de su preferencia.

* Hermanos: Si tiene hermanos en el mismo proceso o inscritos de 1° a 5° de primaria en la primera opción, registrar su CURP.

* Contacto: Dos correos electrónicos y un número telefónico vigente.

1° de Secundaria (General, Técnica, Telesecundaria y CAM)

* Edad: Menos de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 (para Telesecundaria y CAM, menos de 16 años).

* Documentación: CURP del aspirante.

* Opciones: Datos de cinco escuelas de su preferencia.

* Hermanos: Si tiene hermanos en el mismo proceso o en 1° o 2° de secundaria en la primera opción, registrar su CURP.

* Contacto: Dos correos electrónicos y un número telefónico vigente.

Para facilitar el registro, los padres pueden consultar nombres, claves (CCT) y opciones de preinscripción (OP) de los planteles en el apartado "Ubica tu escuela" del portal de la AEFCM.

