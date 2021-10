Iniciativa sobre matrimonio igualitario llega al Congreso de Edomex

Legisladores de Morena y del PRD en el Estado de México (Edomex) plantearon reconocer el matrimonio igualitario en la entidad.

Con la iniciativa que busca reconocer el matrimonio igualitario se reformarían al Código Civil del Edomex y establecer la protección de esta figura con la finalidad de evitar restricciones injustificadas, basadas en prejuicios y estigmas.

Durante la sesión deliberante, la diputada de Morena, Anais Miriam Burgos, dijo que le corresponde a la LXI Legislatura del Edomex ejercer sus facultades para proteger los derechos fundamentales de una parte de la población que hasta ahora está excluida, a través de la iniciativa presentada.

También recordó que se tiene que dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que considera inconstitucional y discriminatorio considerar el matrimonio únicamente como fin de procreación o como la unión exclusiva entre hombre y mujer.

Edomex, entre las entidades sin reconocer matrimonio igualitario

El Edomex es una de las ocho entidades que continúan sin legislar para el reconocimiento del matrimonio igualitario.

Actualmente 24 estados ya reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Esta iniciativa para legislar sobre el matrimonio igualitario no es la primera vez que llega al Congreso del Edomex, ya que en la legislatura pasada se presentó pero debido a que no se alcanzan acuerdos sobre las iniciativas no pasan al pleno.

La iniciativa para reformar el Código Civil del Edomex pasó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género.

Hace dos semanas, el Congreso de Querétaro aprobó las reformas con las que se permite el matrimonio igualitario y se sumó a las entidades que lo permiten.

