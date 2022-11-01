Detiene INM a 72 migrantes de cuatro países distintos en Coahuila

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a 72 personas migrantes de cuatro países que se encontraban a bordo de 11 camionetas en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Como parte de la verificación habitual el personal del INM preguntó sus nacionalidades destino y documentos migratorios; sin embargo ninguno acreditó su estancia regular en territorio nacional, por lo que fueron trasladados a distintas sedes migratorias del estado para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

De las 72 personas migrantes, 58 son originarias de Cuba; 10 de Colombia; dos de Venezuela y dos más de República Dominicana. Se identificaron 20 adultos y menores de edad que conformaban siete núcleos familiares, quienes quedaron bajo la tutela de representantes del Sistema para el Desarrollo Integran de la Familia en la entidad.

En tanto, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República 11 vehículos y 13 personas identificadas como conductores.