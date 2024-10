“No hay relación encubierta": Inspección de Trabajo da la razón a Nacho Cano respecto sus becarios en Malinche

La Inspección de Trabajo concluyó que no existe una “relación laboral encubierta” entre el musical Malinche que dirige Nacho Cano y el grupo de los 17 becarios mexicanos que trabajan en el mismo.

Según un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz y que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, se asegura que “no existen evidencias” de irregularidades en las prácticas de los becarios de Malinche, el musical de Nacho Cano .

La Inspección de Trabajo concluye que jamás hubo explotación ni relación encubierta en Malinche y Nacho Cano.



Literalmente los medios se inventaron cientos de noticia de una mera denuncia falsa.



¿Quién repara a Nacho Cano de la enorme campaña de descrédito que ha sufrido en…

“Prácticas han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario": Inspección de Trabajo

Conforme a una publicación del diario “El Mundo”, se señala que “no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios impliquen una relación laboral encubierta, sino que dichas prácticas han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario”.

Cabe recordar que durante la jornada del pasado 27 de junio, un grupo de inspectores efectuaron una inspección laboral “sin previo aviso” en Malinche, el musical de Nacho Cano ; esto a petición de la Comisaría de Leganitos de la Policía Nacional en Madrid. Este hecho tuvo lugar en la Parroquia San Juan de la Cruz, un inmueble en donde, según el informe, los jóvenes becarios mexicanos tomaban “clases de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal”.

Becarios “realizan prácticas no laborales en la empresa Malinche": Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España

En el informe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de España se señala que se entrevistó a los jóvenes quienes informaron cómo fue que llegaron a España, además de las condiciones en las que se encuentran en el país y por lo que se argumentó que “las personas becadas no están bajo el ámbito de organización y dirección del empresario para la obtención de un rendimiento que redunde en la obtención de frutos para el desarrollo del musical Malinche en Madrid”.

Inspección de Trabajo concluye que los bailarines mexicanos del musical de Nacho Cano sí eran becarios.

Querían también acusar a Nacho Cano por un asunto de acoso sexual, violencia de género y más mierda falsa. Por suerte no lo pudieron encajar.

Otro bulo de la izquierda que cae.

Los referidos becarios “realizan prácticas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain, S.L., ya que no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena en la empresa ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado”, se precisa en el informe.

De igual forma, en este informe para el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, se señala que “los becarios de Malinche realizan una formación no reglada, no incluida en el sistema educativo, por lo que no es necesaria su inclusión en el sistema de Seguridad Social”.