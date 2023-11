VIDEO: ¡Se lo lleva de corbata! Funcionario de Tabasco sube al cofre de automovilista

Un inspector de la Secretaría de Movilidad del estado de Tabasco subió al cofre de un automovilista, debido a que supuestamente el conductor se habría negado a una revisión.

El hecho que sucedió en el Parque Tabasco en Villahermosa, quedó captado en video que ha sido compartido por diversos usuarios en redes sociales. En unas imágenes grabadas por el conductor del automóvil es posible apreciar a un sujeto con chaleco color café, quien se sostiene de la tapa del cofre de un auto en color azul.

“No soy taxi ni soy combi”: afirma conductor

El conductor alega que las funciones de verificación e inspección deberían aplicarlas a las unidades de transporte público y no a él, quien es un conductor de un auto particular.





“Yo ando con mi coche particular y que el señor no se quiere quitar, que es de movilidad, cuando yo no soy taxi ni soy combi, que es lo que deberían estar haciendo ellos y todavía me está filmando”, menciona el automovilista.

En otras imágenes grabadas desde la calle es posible ver cómo el inspector de la Secretaría de Movilidad de Tabasco está encima del automóvil, el cual circula a baja velocidad.

¿Es ilegal Uber en Tabasco?

El Código Penal del estado de Tabasco contempla como u delito la prestación indebida del servicio de transporte público.

La Secretaría de Movilidad de dicha entidad señala que los automóviles particulares que ofrezcan servicio de transporte público como Uber, Didi, Taxis, motos o motocarros están en la ilegalidad y sus conductores podrían ser sancionados con penas de entre dios a seis años de prisión, así como una multa de mil días.

“Al que por sí o por interpósita persona, preste el servicio de transporte público de pasajeros, de carga, mixto o especializado, en cualquiera de sus modalidades, sin contar con la concesión, autorización o permiso de la autoridad competente, se le impondrá prisión de dos a seis años y multa de quinientos a mil días multa; además de las sanciones administrativas que correspondan. Las mismas penas se impondrán al propietario del vehículo mediante el cual se realice, contrate o permita la prestación de dicho servicio”, menciona el artículo 317 Bis del Código Penal del estado de Tabasco.