Instagram: Menores de edad no recibirán mensajes de desconocidos

Una de las aplicaciones de foto y video más populares del mundo sigue mejorando en su privacidad y seguridad, pues ahora Instagram ofrece nuevas herramientas que resguardan a los menores de edad que disponen de una cuenta en la red social. Entre las medidas, la que destaca es la imposibilidad de que un adulto desconocido pueda enviar mensajes privados a un menor de edad.

Ahora, Instagram no permitirá que usuarios desconocidos manden mensajes a los adolescentes, si es que no los siguen. Este anuncio se dio en el blog oficial de la red social como parte de sus actualizaciones de funciones y recursos.

Instagram se encuentra desarrollando Inteligencia Artificial y tecnología de aprendizaje para evitar que los usuarios que abran una cuenta intenten mentir con su edad.

“Presentamos una nueva función que evitar que los adultos envíen mensajes a menores de 18 años que no los siguen. Cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que no lo sigue, recibe una notificación de que enviarle un mensaje no es una opción”, menciona el comunicado.

Esta nueva mejora tiene la intención de garantizar la seguridad para los usuarios más jóvenes de la plataforma y limitar la presencia de adultos desconocidos.

Además, si un menor intenta contactar con una cuenta desconocida, aparecerá un aviso de seguridad antes de mantener dicha conversación y ofrecerá opciones de reportar, bloquear o restringir.

RECOMENDACIONES DE INSTAGRAM

Instagram recordó que la creación de cuentas a menores de edad debe ser a partir de los 13 años para poder registrarse. Incluso, destacó que sigue trabajando en la verificación de edad con tecnología innovadora.

También destacan que es importante que los jóvenes tengan sus cuentas privadas, ya que ofrece mayor protección y pueden controlar quién puede ver e interactuar su contenido.