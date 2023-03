¿La Inteligencia Artificial reemplazará a los DJ humanos?

En Londres, Inglaterra, la Inteligencia Artificial (IA) comienza a abarcar más terreno, ahora se metió hasta en los antros. Un club nocturno de la ciudad luce abarrotado, pero la cabina del DJ está vacía porque el encargado de poner el ambiente es precisamente una IA. Por ello, surge la duda si estos profesionales serán reemplazados

Sin duda, la Inteligencia Artificial podría generar una revolución creativa en la forma de hacer música, sin embargo, algunos temen que los DJ humanos se queden sin trabajo gracias a los aportes de esta tecnología.

La agencia Reuters documentó un experimento realizado por el bar The Glove That Fits, el cual organizó un evento llamado “Algorhythm” y se puso en marcha en febrero de este año.

El bar utilizó en una noche de fiesta una aplicación creada por un equipo de desarrolladores ucranianos y rusos para tocar mientras los asistentes en la pista disfrutan de la mezcla. El promotor George Pinnegar explica cómo funciona la tecnología.

Reuters

“Se compone de muchos bucles y muestras creados por personas, increíbles diseñadores de sonido, y compilan eso. La aplicación luego traduce eso para generar cosas de forma procesal. Así que podemos ver, ya sabes, simplemente dale algunos Me gusta y te digo hace lo que me gusta y luego gradualmente tiene ese sesgo incorporado. Así que hace cosas que me gustan. Es bastante simple”.

¿Los DJ humanos se quedarán sin trabajo por la Inteligencia Artificial?

Para Paul Zgordan, CEO de Mubert, el auge de la Inteligencia Artificial inevitablemente provocará que algunos artistas pierdan sus trabajos.

“Por supuesto, queremos salvar los trabajos de los músicos, pero a nuestra manera, queremos darles esta oportunidad de ganar dinero con la IA, porque es inevitable que debido a la IA, algunas personas perderán su trabajos.”

Mientras que, dentro de la industria de la música, Zgordan, quien es DJ y músico, dice que la Inteligencia Artificial podría brindarles a los DJ la oportunidad de ganar más dinero.

''Queremos darle a la gente nuevos trabajos. Y también cuando carga estos sonidos de su propia demostración terminada, por ejemplo, puede recibir pagos de nuestro programa financiero, de nuestros modelos de participación en los ingresos que estamos desarrollando ahora”.

Con información de Reuters