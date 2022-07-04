¡Espeluznante subasta! Venden kit para matar vampiros

La casa de subastas de Reino Unido, Hansons Auctioneers puso a la venta un kit para matar vampiros, es una caja de madera del siglo XIX que perteneció al Lord William Malcolm Hailey, alcanzó un precio total de por 16 mil 900 libras que equivalen a casi 415 mil pesos mexicanos.

Al inicio se estimaba que esta caja de madera alcanzaría entre 2 mil y 3 mil libras, es decir entre 50 mil y 70 mil pesos mexicanos, sin embargo superó más de seis veces su precio estimado.

"El resultado superó todas las expectativas", indicó Charles Hanson, propietario de Hansons Auctioneers, porque el kit para matar vampiros despertó gran interes a nivel internacional y agregó, "las ofertas llegaron de todo el mundo, incluidos Francia, Estados Unidos y Canadá. Objetos como este fascinan a los coleccionistas y este tenía una procedencia particularmente interesante."

A pesar de que llegaron ofertas de varios países del mundo a la casa de subastas, fue un comprador británico quien lo obtuvo y no quiso dar su nombre.

¿Qué contiene el kit para matar vampiros?

Es una caja es de madera del siglo XIX con cerradura, adentro hay armas y objetos sagrados con los que se pueden alejar o matar vampiros

El kit para matar vampiros contiene: dos crucifijos de latón en la tapa; en el interior hay más crucifijos, un par de pistolas a juego, un frasco de latón para pólvora, agua bendita, una Biblia gótica, un mazo y una estaca de madera, candelabros de latón, un rosario y documentos de la policía metropolitana de la época.

|Cortesía: Hansons Auctioneers And Valuers Ltd.

¿Quién fue Lord William Malcolm Hailey?

William Malcolm Hailey nació en Reino Unido en 1872 y murió en 1969, fue el primer barón de Hailey.

De 1924 a 1928 fue el gobernador de Punyab, India, un estado que limita con Pakistán, "en medio de su ilustre carrera, se sintió atraído por este kit para matar vampiros. Eso es comprensible. Estos objetos son a la vez curiosos e intrigantes", contó Hanson.

Cada elemento de este kit para matar vampiros tiene las iniciales, nombre y dirección de Lord William Malcolm Hailey.

"Ya sea por miedo o fascinación, es interesante saber que un miembro del más alto orden social aristocrático, un hombre con un lugar en la Cámara de los Lores, adquirió este artículo. Nos recuerda que el mito de los vampiros afecta a personas de todos los ámbitos de la vida", afirmó Hanson.