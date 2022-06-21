¡Nieve de sangre! Fenómeno que acelera el deshielo en los Alpes

Investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Grenoble, Francia tomaron muestras de nieve de sangre encontrada en la ladera de la montaña Le Brevent, que se ubica a 2 mil 525 metros sobre el nivel del mar, en los Alpes franceses.

La nieve de sangre es una alga, que de origen, es de color verde aunque "cuando está en la nieve, acumula un pigmento, como un filtro solar para protegerse de la intensidad de la luz", señaló Eric Marechal, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Grenoble y agregó que, "originalmente son verdes, pero están ocultas detrás de un gran escudo de pigmentos rojos".

|REUTERS/Denis Balibouse

Razones para estudiar la nieve de sangre

La muestras recolectadas en la montaña de Le Brevent serán fundamentales para estudiar la nieve de sangre, de acuerdo con científicos existen dos razones para estudiar este fenómeno, "la primera es que es un área poco explorada y la segunda es que esta área se está derritiendo ante nuestros ojos", indicó Marechal, quien junto con su equipo utilizarán los medios más modernos que existe en biología para analizarlas.

Los expertos tienen muchas preguntas y quieren comprender mejor el fenómeno de la nieve de sangre, antes de que sea demasiado tarde, "la primera a la que queremos responder, desde un punto de vista ecológico, es ¿de dónde vienen esas algas? Porque en las montañas tenemos nieve blanca o ligeramente coloreada por la arena, pero de repente empezamos a ver esas algas, esas manchas rojas. ¿Dónde estaban antes? cuestiona Alberto Amato, investigador de ingeniería genética del Centro CEA de Grenoble.

Eric Marechal, researcher at the Cell and Plant Physiology Laboratory at CEA search the Sanguina nivaloides algae, also known as “snow blood” and which presence accelerates snowmelt, at the Brevent in Chamonix, France, June 14, 2022. Picture taken June 14, 2022. REUTERS/Denis Balibouse|DENIS BALIBOUSE/REUTERS

¿Qué se sabe sobre el fenómeno de la nieve de sangre?

"Sabemos que estas algas, debido a la coloración de la nieve, aumentan el albedo," señaló Amato, se le conoce como albedo a la propiedad que tiene cualquier cuerpo de reflejar luz y entra más claro sea, es mayor es su capacidad, "por lo que la nieve se derrite a un ritmo más rápido", agregó Amato.

Con el paso del tiempo, los científicos han encontrado con más frecuencia nieve de sangre, saben, que es por el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, "es probable que esté relacionado con el calentamiento global y cuanto más cálido es, más algas hay y más rápidamente se derrite la nieve", es la hipótesis de Amato y agregó "es un círculo vicioso y estamos tratando de comprender todos los mecanismos para tratar de hacer algo al respecto".

El tipo de algas, que forman la nieve de sangre, la describió por primera vez Aristóteles en el siglo III antes de Cristo, pasaron siglos para identificarla formalmente, en 2019, científicos le dieron el nombre en latín de Sanguina nivaloides.