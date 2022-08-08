Cadena perpetua por crimen de odio contra Ahmaud Arbery

Una jueza estadounidense condenó el lunes a Travis McMichael a cadena perpetua por cometer delitos federales de odio en el asesinato en 2020 de Ahmaud Arbery, un hombre negro al que le disparon cuando trotaba por un barrio de mayoría blanca en Georgia.

FILE PHOTO: Defendant Travis McMichael is pictured during his trial and of William “Roddie” Bryan and Gregory McMichael, charged with the February 2020 death of 25-year-old Ahmaud Arbery, at the Glynn County Courthouse in Brunswick, Georgia, U.S. November 23, 2021. REUTERS/Octavio Jones/Pool/File Photo|OCTAVIO JONES/REUTERS

La magistrada Lisa Godbey Wood sentenció a McMichael, un exmecánico blanco de la Guardia Costera de 36 años, en la ciudad costera de Brunswick. McMichael, condenado por asesinato en un juicio estatal previo, fue el primero de tres hombres blancos condenados en el caso que recibió sentencia en las audiencias del lunes.

JUST IN: Travis McMichael, who fatally shot Ahmaud Arbery after chasing the 25-year-old Black man in a Georgia neighborhood, was sentenced Monday to life in prison for committing a federal hate crime. https://t.co/NvTyXD1TFP — The Hill (@thehill) August 8, 2022

Al dictar la sentencia, Wood dijo que el video grabado en un teléfono móvil, en el que se ve cómo McMichael dispara a Arberya corta distancia con una escopeta, quedó grabado en su memoria.

"Usted actuó por el color de la piel del señor Arbery", dijo la juez.

McMichael, su padre Gregory, de 66 años, y su vecino William "Roddie" Bryan, de 52, fueron declarados culpables en febrero de violar los derechos civiles de Arbery al atacarle por su raza e intentar secuestrarle. Está previsto que Gregory McMichael y Bryan sean sentenciados durante el transcurso del día.

El caso forma parte de una serie de asesinatos de personas de raza negra ocurridos en los últimos años que han llamado la atención sobre el problema del racismo en el sistema de justicia penal y en las fuerzas del orden de Estados Unidos.

También ha puesto de relieve las dificultades de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos.

El padre de la víctima, Marcus Arbery, dijo al tribunal durante la vista: "Estos tres demonios han roto mi corazón en pedazos que no se pueden encontrar ni reparar". Refiriéndose aTravis McMichael, añadió: "Usted odia a los negros".

Los tres hombres fueron condenados en una corte estatal en noviembre por asesinato, agresión con agravantes, detención ilegal e intento criminal de cometer un delito grave por perseguir y disparar a Arbery mientras corría en su barrio de Satilla Shores, cerca de Brunswick, y un jurado rechazó las alegaciones de defensa propia.

Los tres han recurrido sus condenas estatales.

