Declaran culpables a 3 hombres por muerte de Ahmaud Arbery en Georgia

Tres hombres blancos fueron encontrados culpables el miércoles 24 de noviembre por el asesinato del afroamericano Ahmaud Arbery luego de que el jurado de Georgia rechazó su reclamo de autodefensa.

El veredicto fue pronunciado por el jurado, compuesto por un hombre afroamericano y 11 hombres y mujeres blancos, después de un juicio de aproximadamente dos semanas en la ciudad costera de Brunswick. El caso dependía de si los acusados tenían derecho a enfrentarse a Arbery, de 25 años de edad y un ávido corredor que se encontraba entrenando cuando lo encontraron, por lo que pensaron que estaba huyendo de un crimen.

Los miembros del jurado llegaron a su veredicto el segundo día de deliberaciones.

Gregory McMichael, de 65 años, su hijo Travis McMichael, de 35, y su vecino William "Roddie" Bryan, de 52, fueron acusados de asesinato, agresión con agravantes, encarcelamiento falso e intención delictiva de cometer un delito grave. Se enfrentan a una pena mínima de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Los abogados de los McMichaels argumentaron que el asesinato se justificó después de que Arbery pasó corriendo por el camino de entrada de los McMichaels en un vecindario que había experimentado una serie de robos de propiedad. Ambos McMichaels agarraron sus armas y saltaron en su camioneta en la persecución, con Bryan, desarmado, uniéndose momentos después.

Los fiscales dijeron que los acusados habían "asumido lo peor" sobre un hombre afroamericano que salía a trotar el domingo por la tarde.

La madre de Arbery, Wanda Cooper-Jones, miró hacia arriba y parecía rezar en silencio en la sala del tribunal mientras el juez se preparaba para leer el veredicto. Cuando se leyó en voz alta el primer veredicto de culpabilidad, ella sollozó en voz alta: "¡Oh!"

Su cabeza se hundió en su pecho mientras lloraba, con el activista de derechos civiles el reverendo Al Sharpton agarrándole la mano. El padre de Arbery, Marcus Arbery, se levantó de un salto y aplaudió.

El veredicto sigue a la absolución de un jurado el 19 de noviembre en otro juicio seguido de cerca de un joven de 18 años llamado Kyle Rittenhouse que mató a tiros a dos hombres durante las protestas por la justicia racial en Wisconsin. Ambos casos destacaron el problema más amplio de la violencia armada en Estados Unidos que el presidente Joe Biden ha calificado de vergüenza nacional.

A Georgia jury rejected a self-defense claim in the Ahmaud Arbery trial and convicted three white men – Gregory McMichael, Travis McMichael and William Bryan – for murdering Arbery, a Black man who ran through their neighborhood https://t.co/Sz19nnuiOe pic.twitter.com/QTXVV7sMqk — Reuters (@Reuters) November 25, 2021

¿Cómo falleció Ahmaud Arbery?

Durante el juicio nunca hubo ninguna disputa de que Travis McMichael disparó su escopeta tres veces a Arbery a quemarropa el 23 de febrero de 2020, en la comunidad suburbana de Satilla Shores, en Georgia.

La acción fue captado en un video de celular gráfico hecho por Bryan. Cuando el caso fue conocido, más de dos meses después, el público se enteró de que ninguno de los tres hombres había sido arrestado.

Ahmaud trotaba por su vecindario cuando los tres hombres comenzaron a perseguirlo durante unos cinco minutos.

Los McMichael dijeron que estaban llevando a cabo un arresto ciudadano en Arbery, de quien sospechaban de robo, y que Travis McMichael le disparó con una escopeta en defensa propia. Bryan, quien grabó un video del tiroteo, supuestamente golpeó a Arbery con su camioneta después de que se uniera a los McMichael para perseguir a Arbery.

A los tres hombres se les permitió abandonar la escena y no fueron arrestados hasta después de que el video del tiroteo se hizo público.